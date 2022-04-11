رئيس عين شمس يجري حواراً عبر زووم مع الأساتذة المبعوثين بـ20 دولة حول العالم

في إطار حرص جامعة عين شمس على التواصل الدائم مع جميع أعضاء هيئة التدريس المبعوثين في مختلف دول العالم، عقد الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، لقاء موسعاً، عبر تقنية زووم مع أعضاء هيئة التدريس المبعوثين من الجامعة في أكثر من 20 دولة حول العالم.

حضر اللقاء الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالله سامي، المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة.

وخلال كلمته أكد الدكتور محمود المتيني حرص إدارة الجامعة على الاطمئنان الدائم على أحوالهم وفتح قنوات التواصل المباشر معهم موجهاً تهنئته لهم بشهر رمضان المبارك.

وأشار المتيني إلى حرص إدارة الجامعة على إطلاعهم بشكل دائم ومستمر على كل ما يستجد بالجامعة من تطوير وتحديث وتعاون دولي وإقليمي وكذلك كافة الجهود المبذولة لميكنة الجامعة بما يحقق تهيئة لبيئة عمل أكاديمية وبحثية محفزة ومنتجة تضاهي كبريات الجامعات والمعاهد العالمية التي يدرسون بها حالياً، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك تحفيزهم على العودة لوطنهم الأم بأفكار ورؤى جديدة ومبتكرة تضيف للجامعة و للدولة المصرية ككل وتعود بالنفع على منظومة اقتصاد المعرفة.

وشدد على أهمية عودتهم بكل ما هو جديد ومتطور لخدمة التخصصات بالكليات والأقسام التي ينتمون لها.

واستعرض جهود جامعة عين شمس لتحقيق رؤية الجامعة التي تواكب رؤية الدولة المصرية في الإسهام الفعال والمشاركة في بناء اقتصاد قومي قوي قائم على المعرفة ويحقق التنمية المستدامة الشاملة.

كما ناقش الإجراءات المختلفة التي تتخذها الجامعة فــي ظــل المنافســة المتصاعــدة لجامعــات العالــم ســعيا للتفــوق والريــادة، ومنها إنشاء رابطة للخريجين، مكتب للتوظيف، ومركز للابتكار وريادة الأعمال، كما تناول مفهوم الدوائر العلمية التى تجمع كليات الجامعة المختلفة لزيادة فرص التعاون بين الكليات المختلفة في التخصص الواحد.

واختتم المتيني الحديث بالتطور الكبير الذى يشهده تصنيف الجامعة على المستوي الدولي تحقيقاً لرؤية إدارة الجامعة في العامين الماضيين.

وأوضح الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث عددا من الخدمات المختلفة التي يقدمها قطاع الدراسات العليا للباحثين، مكافآت النشر الدولي، طرق دعم المشروعات بما في ذلك المشروعات الممولة من جهات اوربية، وربط نشاطات المبعوثين بالخارج بنشاطات الجامعة داخل الوطن بما يحقق خدمة المجتمع المحلي وإبراز دور الجامعة عالميا في مجال التعليم والبحث العلمي.

كما أبرز الدور الذي يقوم به مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة لتقديم جميع سبل الدعم والرعاية اللازمة لأبناء الجامعة الدارسين بالخارج باعتبارها أولوية قصوى.

وعبر عن أمل إدارة الجامعة في تحقيق آفاق مستقبل ريادة الجامعة دوليا من خلال ما تصبو إليه من منجزات وعطاءات، يكون لها عظيم الأثر في محيطها الداخلي والخارجي.





وعلق الدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين على الأنشطة المختلفة التي يقوم بها المكتب والذي توليه الجامعة أهمية كبيرة للأهتمام باللمبعوثين بالخارج ثم قدم مجموعة من المبعوثين لعرض مقترحاتهم المختلفة للجامعة والتي ناقشهم فيها الدكتور محمود المتيني والدكتور محمد أيمن صالح لبحث طرق تطبيقها داخل الجامعة.

تناولت مناقشات المبعوثين مقترحات تتناول جوانب عدة من ضمنها تطوير البنية التحتية، تأهيل الهيكل الأداري بالجامعة، أضافة برامج مميزة تُلبِّى متطلبات سوق العمل، وتتوافق مع احتياجات أفراد المجتمع وتُحقِّق الميزة النوعية، ميكنة بعض الإجراءات الإدارية داخل الجامعة، المشاركة في تجارب مع الجامعات الدولية الرائدة في المجالات المختلفة، المدارس الصيفية، إنشاء وحدات خدمية للبحث العلمي داخل الجامعة، ومقترحات أخرى كثيرة تمت مناقشتها خلال اللقاء، وتسعى الجامعة بالفعل لتحقيقها في ظل سعى الجامعة للتعاون الأكاديمي والعلمى مع الجامعات الدولية المميزة.

استمر اللقاء لمدة ساعتين، وعبر المبعوثون في نهاية اللقاء عن سعادتهم لانعقاد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري.

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