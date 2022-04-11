«الأغاني الرمضانية وتطورها».. ندوة بثقافة دمياط

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عروض ليالي رمضان الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة دمياط التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

وتضمنت الفعاليات محاضرة بقصر ثقافة دمياط الجديدة عن "الرياضة عند قدماء المصريين" مع الأثرية داليا جودة، ضمن سلسلة حكايات "أثر"، اللقاء سرد الألعاب والرياضات المختلفة عند قدمائنا المصريين منها المصارعة والجري والرماية ورفع الأثقال والتحطيب والمبارزة، وغيرها من ألعاب الحظ والفكر فيما يشبه الشطرنج.

وعلى صعيد التوعية بعظماء بلدنا، شارك بيت ثقافة الزرقا بجمعية تنمية المجتمع بلقاء مع محمد عصفور، ضم الحوار عدد من الشخصيات السياسية منها د. رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصرى الأسبق وآخرين من الأزهر منهم الشيخ محمد مأمون الشناوي شيخ الأزهر الأسبق.

وعلى مستوى المعارض الفنية، نفذ بيت السرو ومكتبة ميت الخولي وقصر فارسكور معارض لأعمال الموهوبين، إلى جانب ورشة فانوس رمضان مع نسمة زاهر بمكتبة العبيدية واستكمال ورش الرسم الحر مع الفنانة رشا الأغا بقصر ثقافة دمياط.

وعقد قصر الطفل بمدرسة تمياتس ومكتبة الروضة أمسيات شعرية بقصائد وطنية عن حرب العاشر من رمضان وأخرى عن مصر مع الكاتب سمير الفيل والشاعر أحمد خميس.

وبعنوان "رمضان شهر الانتصارات"، شاركت مكتبة ميت الخولي بلقاء ثقافي جمع كل من الشيخ حسن عبد القادر مشعل لتناول فضائل شهر رمضان من رحمة ومغفرة وإحسان إلى جانب النصر، وذلك منذ نصر الله للمسلمين بغزوة بدر الكبرى وفتوحات المسلمين كفتح مكة ومعركة عين جالوت، وآخرها بحرب العزة والكرامة حرب العاشر من رمضان.

فيما نظّم قصر ثقافة دمياط ندوة عن الأغاني الرمضانية وتطورها بمركز شباب عزبة البرج مع كل من سمير الفيل، وأيمن عباس وأحمد عمران بإدارة خالد البراوى، بصحبة شعراء وأدباء عزبة البرج، من جانبهم قدموا ما أنتجه الفن المصرى على ما يقارب القرن من أغاني رمضان على شكل فلكلوري تراثي وشعبي منها: (وحوى يا وحوي - أهو جه يا ولاد - هاتوا الفوانيس - مرحب شهر الصوم).