الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون

د.أشرف صبحى: نحرص على تعزيز التعاون والتكامل مع مجلس القبائل والعائلات المصرية على صعيد توعية وتدريب وتعليم شباب القبائل

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون بين الوزارة ومجلس القبائل والعائلات المصرية بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

IMG-20220411-WA0014
وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون 

قام بتوقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذى،  ومن جانب مجلس القبائل والعائلات المصرية كامل مطر سالم رئيس المجلس، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، ومسئولى مجلس القبائل.

IMG-20220411-WA0006
وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون 

يقتضى البروتوكول تنفيذ مشروع تدريبي لشباب مجلس القبائل والعائلات المصرية يرتكز على عدة محاور أولها "محور ريادة الأعمال" لتطوير مهارات الشباب وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويحتوى البرنامج على التدريب على مبادىء ريادة الأعمال، والتنمية المستدامة، ومهارات التواصل، والتحول الرقمى.

IMG-20220411-WA0008
وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون 

فيما يتمثل المحور الثانى من البرنامج التدريبي فى مشاركة شباب مجلس القبائل فى المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، والمحور الثالث يهدف إلى التوعية الشبابية من خلال مشاركة شباب القبائل فى الندوات والمؤتمرات الثقافية التى تنظمها الوزارة.

IMG-20220411-WA0009
وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون 

قال وزير الشباب والرياضة :" مجلس القبائل له دور وطنى كبير داخل المجتمع، وكان هناك تلاحم كبير بين الوزارة والمجلس الفترة الماضية، ونفكر بشكل مستمر فى تعزيز التعاون مع المجلس، والعمل على تنفيذ أنشطة  وبرامج لشباب مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتحقيق التكامل مع المجلس على صعيد التوعية والتدريب والتعليم لشباب القبائل".

IMG-20220411-WA0010
وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون 

أضاف الدكتور أشرف صبحى أن برامج الإدارات المركزية بالوزارة ستتاح لشباب مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمتعلقة بالقدوة والولاء والانتماء والثقافة السياسية والتعليم والابتكار والحرف اليدوية، وغيرها من المجالات.

IMG-20220411-WA0011
وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون 

من جانبه، أعرب الشيخ كامل مطر عن اعتزازه لدور  وزير الشباب والرياضة الداعم دوماً لشباب مجلس القبائل والعائلات المصرية، مشيراً إلى أهمية بناء الوعى المجتمعي للشباب من خلال التكاتف والتعاون بين جميع الجهات المعنية من أجل تنفيذ هذه السياسة والعمل على إعادة القيم والاخلاق والتقاليد داخل المجتمع المصرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«تعليم القاهرة» تعلن جدول امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

بعد ظهورها فى «الكبير أوى 6».. مراحل صنع عروسة لعبة السبيط (صور)

أيمن بهجت قمر يهاجم محمد نجاتى: «أحقر تصريح سمعته فى حياتى كان منك»

ضبط 4 متهمين بالتشاجر بأسلحة بيضاء فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

رجالا بدولة الموسسات«2».. نسور مصر

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. بيزنس البنوك الإسلامية (3)

جمال رشدي

لماذا تتكرر الأعمال الطائفية في الإسكندرية؟

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا