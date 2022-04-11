الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

واردات إسبانيا من الغاز المسال تقفز إلى 71% من إجمالى الطلب فى مارس

الغاز
الغاز

أظهرت بيانات أن أكثر من 70% من الغاز الطبيعي الذي استوردته إسبانيا في مارس كان مسالا، بارتفاع بنسبة 24% عن العام الماضي، مع تقليل البلاد بشكل تدريجي للاعتماد على الإمدادات التقليدية التي تصلها عبر خطوط الأنابيب من الجزائر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شركة "إينا غاز" المشغلة للشبكة، أن الطلب الإسباني على الغاز وصل في مارس إلى 37592 جيجاوات/ساعة، مقابل 32532 جيجاوات/ساعة في نفس الشهر من عام 2021.
وبينما ضخت الجزائر نحو 43% من الواردات العام الماضي، أخذت إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية في الارتفاع لتمثل حاليًا أكثر من 43% من إجمالي مشتريات إسبانيا من الغاز.

وجاء تحول إسبانيا إلى الولايات المتحدة لأسباب على رأسها قرار الجزائر، العام الماضي، وقف ضخ الغاز عبر خط من خطين يمران عبر المغرب، وسط توترات بين الجزائر والمغرب.
كما توترت العلاقات بين إسبانيا والجزائر خلال الأسابيع الماضية بعد قرار رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، دعم موقف المغرب بشأن ملف الصحراء الغربية، وقاد هذا الجزائر العاصمة الشهر الماضي لاستدعاء سفيرها في مدريد.

كما أعلنت شركة الغاز الحكومية الجزائرية «سوناطراك» عن أنها قد تعيد حساب أسعار صادراتها إلى إسبانيا.

ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فقد كانت إسبانيا ثالث أكبر مستورد للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في يناير.
وبينما توجد القليل من خطوط أنابيب الغاز بين إسبانيا وبقية دول أوروبا، فإنها تمتلك وحدها نحو 30% من قدرة القارة الأوروبية على إعادة تغييز الغاز المسال.

اسبانيا واردات إسبانيا الغاز الطبيعي واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

بعد 8 سنوات.. أرض سيناء تتحرر من «التكفيريين» بعدما ارتوت بدماء الشهداء

وفاة شاب أثناء مشاركته بدورة رمضانية في شبرا باص بالمنوفية

استطلاع رأي: ماكرون سيفوز في إعادة انتخابات الرئاسة على لوبان بهامش ضئيل

بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصار العاشر من رمضان

وزير التعليم العالى يبحث تعزيز التعاون مع المدير العام لمُنظمة «الإيسيسكو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب