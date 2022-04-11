أوكرانيا: مقتل 183 طفلًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أكدت المسئولة عن ملف حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، ليودميلا دينيسوفا، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية قتلت 183 طفلًا في أوكرانيا منذ 24 فبراير عندما بدأت العملية العسكرية الروسية في البلاد.

وأوضحت دينيسوفا- في منشور عبر موقع "فيسبوك"، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء “يوكرنفورم” الأوكرانية- أنه "حتى صباح 11 أبريل 2022، بلغ العدد المؤكد للأطفال الذين قتلوا نتيجة التدخل الروسي واسع النطاق 183 حالة، وارتفع عدد الأطفال المصابين إلى 342".

وأضافت أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث يجري العمل على معرفة دقة تعداد الضحايا في أماكن القتال الفعلي، وسط استمرار الأعمال العدائية الروسية.

وقالت الحكومة الأوكرانية إنها بصدد إقامة تسعة ممرات هروب إنسانية، اليوم الإثنين، لتمكين المدنيين من الفرار من المدن المحاصرة في الجزء الشرقي من البلاد، حيث تركز روسيا هجماتها.

وقالت نائبة رئيس الوزراء، إيرينا فيريشوك، على "تليجرام"، إنه قد تمت إقامة طريق للسماح للمركبات الخاصة بالسفر من مدينة ماريوبول في جنوب البلاد إلى مدينة زابوريجيا.

يشار إلى أن ماريوبول، وهي واحدة من أكثر المدن تضررًا من جراء الغزو، تتعرض للحصار منذ أسابيع، كما أن المدنيين المتبقيين هناك غير قادرين على الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء.

وأضافت نائبة رئيس الوزراء أنه ستتم أيضًا إقامة ممرات هروب للمركبات الخاصة من مدينة بيرديانسك ومدينتين أخريين في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، كتبت فيريشوك، أن هناك خمسة ممرات تنقل المواطنين من المناطق المتنازع عليها في لوجانسك إلى مدينة باشموت.

وقالت فيريشوك، إن هناك نحو 2800 مدني تمكنوا من الفرار يوم أمس الأحد من المناطق التي تشهد اشتباكات.