الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الرقم التسجيلي للقاح كورونا 2022.. والإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

الرقم التسجيلي للقاح كورونا 2022 من الكلمات التي تصدرت القائمة الرئيسية للبحث عبر جوجل حيث تحرص الحكومة المصرية على توفير جرعات اللقاح لكافة المواطنين.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية تسجيل طلبات اللقاح والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة COVID - 19 الإجراءات الوقائية.

الرقم التسجيلي للقاح كورونا 2022

يحصل كل شخص يسجل بياناته عبر موقع وزارة الصحة الذي تم تفعيله للجرعات لقاح كورونا على رقم مسلسل للطلب الخاص به حيث يمكن تسجيل الطلب من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع COVID - 19 التابع لوزارة الصحة من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار تسجيل طلبات الحصول على اللقاح.
  • كتابة كافة البيانات المطلوبة للشخص الراغب في الجرعات.
  • تحديد الفئة المستهدفة والعمرية.
  • إدخال بيانات التواصل.
  • تحميل بطاقة الرقم القومي.
  • الضغط على زر الحفظ.
  • إرسال رقم الطلب في رسالة عبر الهاتف المحمول.

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وخصصت وزارة الصحة الرقم 15335 للرد على كافة استفسارات المواطنين من كافة محافظات الجمهورية الخاصة بفيروس كورونا من الأدوية التي تصل عليها المصاب وكيفية وشروط الحجز المنزلي.

 

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة COVID - 19 

وفقا لكافة الأبحاث التي قامت بها منظمة الصحة العالمية في كافة دول العالم فإن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكورونا هم الفئات التالية:-

  • كبار السن.
  • أصحاب الأمراض المزمنة.
  • مرضى الأورام.
  • مرضى نقص المناعة بسبب مرض أو أدوية.
  • المصابين بأمراض (السكري، الضغط، الفشل الكلوي، أمراض الصدر، …).

يذكر أن وزارة الصحة وفرت الجرعات الثلاث لملايين من أفراد الشعب داخل مراكز طبية مخصصة للقاح وذلك لمحاصرة المرض وتقليل عدد الإصابة قدر الإمكان بين المواطنين خاصة الفئات السابقة حيث يعمل اللقاح على تقليل الأعراض.

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الإجراءات الوقائية COVID - 19 

الرقم التسجيلي للقاح كورونا 2022 وكيفية الاستعلام عن طلبات الجرعات والإجراءات الوقائية من أكثر التساؤلات التي تشغل بال ملايين من المواطنين حيث يمكن إتباع الإجراءات التالية لتقليل الإصابة وهي كما يلي:-

  • الالتزام بارتداء الكمامات الواقية للوجه.
  • اجتناب التعامل مع المصابين.
  • إلتزام المسافات الآمنة بين المحيطين بك.
  • عدم التواجد في أماكن مغلقة لفترات طويلة.
  • استخدام أدوات التعقيم الشخصية.
الرقم التسجيلي للقاح كورونا الرقم التسجيلي لقاح كورونا كورونا COVID - 19 وزارة الصحة موقع وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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