مصرع عامل بناء وإصابة زميله إثر سقوطهما من السقالة بالشرقية

لقى عامل بناء مصرعه فيما أصيب زميله إثر سقوطهما من أعلى السقالة خلال أداء عملهم في التاسعة صباحا.

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد و رود بلاغ بمصرع إسلام محمد العوضي ٢٤ سنة، حيث سقط جثة هامدة فيما أصيب السيد زغلول ٢٤ سنة عقب سقوطه باشتباه ما بعد الارتجاج بالإضافة إلى كسر بالضلوع.

وتبين ان كلاهما من المنصورة وكانا يعملان بأحد العقارات بالمجاورة ٨١ بمدينة العاشر من رمضان تم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة الي مشرحة مستشفي بلبيس كذلك المصاب الي ذات المستشفى لتلقي العلاج، كما تم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.