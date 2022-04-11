الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام.. مشروع قانون جديد بمجلس النواب

أميرة صابر عضو مجلس
أميرة صابر عضو مجلس النواب

تقدمت أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام، وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.

ونص مشروع القانون على إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام، يقوم على تنفيذه كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن الاجتماعي.

ويهدف البرنامج إلى وقف هدر الطعام وتشجيع مقدمي خدمات الطعام على إعادة توزيع ما يصلح منه للاستهلاك الآدمي والتبرع به دون مقابل لبنوك الطعام ومؤسسات العمل الخيري المعنية، ومنع التخلص من الطعام غير المبيع وإهلاكه.

كما يهدف إلى إعادة تدوير الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وتنمية ثقافة ترشيد استهلاك الطعام والتخلص الآمن منه، وتشجيع المسئولية الاجتماعية للمؤسسات، والتكافل والتضامن الاجتماعي.

كما نص مشروع القانون على أنه يحظر على مقدمي خدمات الطعام التخلص الطعام غير المبيع، وكذا الطعام صالح للاستهلاك الآدمي بالمخالفة لأحكام هذا القانون. الالتزام بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنوك الطعام.

ويلتزم مقدمو خدمات الطعام بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنك أو أكثر من بنوك الطعام المصرح لها بالعمل، والواقعة في المنطقة الجغرافية المحيطة بها لتنظيم تلقي هذه البنوك الطعام الصالح للاستهلاك الآدمي الذي يتقرر التخلص منه من قبل مقدمي خدمات الطعام. 

ويكون تلقي بنوك الطعام للأطعمة التي يتقرر التخلص منها دون مقابل وبشكل يومي أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين مقدمي خدمات الطعام وبنك الطعام.

النائبة أميرة صابر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مكافحة هدر الطعام برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام الهيئة القومية لسلامة الغذاء

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