الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تارا عماد: «الحلقات المقبلة فى سوتس بالعربى ستشهد تطورًا فى علاقة ليلى وأدهم»

سوتس بالعربى
سوتس بالعربى

قالت الفنانة تارا عماد إنها سعيدة بردود الأفعال حول دورها في مسلسل «سوتس بالعربى» الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني.

وأضافت «تارا»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الحلقات المقبلة ستشهد تطورًا في العلاقة بين ليلى وأدهم منصور بشكل كبير، كما ستكشف عن العديد من المفاجآت في المسلسل ككل.

ملخص الحلقة التاسعة من مسلسل سوتس بالعربى 

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل سوتس بالعربي إجراء المحامي آدم منصور (أحمد داود) محاكمة تمثيلية أمام زملائه بالمكتب، لتدريبهم على المحاكمات الحقيقية، وخلال المحاكمة أثار إعجاب فريدة (صبا مبارك)، مديرة مكتب المحاماة، بعدما نجح في التعامل مع مكائد زميله طايل بشكل ذكي.

واستعان آدم بصديقته كي تصبح شاهدة في القضية وتدعم موقفه، وكانت المدعي عليها هي ليلي (تارا عماد) وبينما يحاول آدم استجوابها والضغط عليها، توترت ليلى لينُهي آدم الاستجواب خوفًا على مشاعرها، لتشكره ليلى على موقفه واعترفت له بمشاعرها تجاهه.

ويشارك أحمد داود وآسر ياسين بطولة مسلسل Suits بالعربي النجوم صبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد شاهين وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بتوقيت مصر

يعرض مسلسل "Suits بالعربي" على قناة CBC – الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما– الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا وعلى قناة OSN يا هلا – الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى – الساعة 10 مساءً وعلى منصتي ”Watch It" و“OSN+".

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