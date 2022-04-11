الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مدير مركز تزوير مستندات وأختام حكومية وبيعها في الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية تجديد حبس مدير مركز للتنمية الإدارية والدراسات 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتزوير مستندات حكومية وأختام منسوبة لجهات حكومية بقصد بيعها والتربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

 تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من الأجهزة الأمنية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بممارسته نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها علي عملائه.

 كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم مدير مركز للتنمية الإدارية والدراسات الاستراتيجية، "دون ترخيص" مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، يقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير واصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك لعملائه راغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك.

 وأكدت التحريات أن المتهم قام باتخاذ مقر المركز الخاص به، كائن بدائرة قسم شرطة العطارين، وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم، وبتفتيش مقر المركز المشار إليه عثر على عدد 71 شهادة تدريبية مزورة بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها لجهات مختلفة، وخاتم كودى خاص بالمركز ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي المشار إليه وجهاز حاسب آلي بمشتملاته وطابعة ألوان وعدد 7 هواتف محمولة ماركات مختلفة "بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامي.

نيابة العطارين تجديد حبس مدير مركز للتنمية الإدارية والدراسات 15 يوما ذمة التحقيقات

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