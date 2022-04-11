الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل لحيازته 100 طربة حشيش فى الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة العامرية ثانٍ بالإسكندرية تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو، ومبلغ مالى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية برصد نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش، متخذا من دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومشاركة قطاع الأمن المركزي، ومديرية أمن الإسكندرية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم توجيه حملة مُكبرة مشتركة استهدفت ضبط تلك العناصر.

وأسفرت جهودها عن ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم برج العرب بمحافظة الإسكندرية، حال استقلال سيارة بدائرة قسم شرطة العامرية ثانٍ، وبتفتيشه عثر بحوزته على 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

نيابة العامرية ثان تجديد حبس 15 يوما عاطل المواد المخدرة

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