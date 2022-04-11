الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الأمن الأمريكى: سنواصل تزويد أوكرانيا بجميع أنواع الأسلحة

جيك سوليفان،
جيك سوليفان،

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بجميع أنواع الأسلحة التي تحتاجها للفوز في الحرب ضد روسيا.

وقال سوليفان- في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الإثنين- إن بلاده تهدف إلى إضعاف روسيا وعزلها وتدعيم صف الدول الغربية وصون استقلال أوكرانيا.

وأضاف: "نعمل على مدار الساعة لتسليم أسلحتنا للأوكرانيين، كما أننا ننسق عملية إيصال الأسلحة من الدول الأخرى".

وأكد أن السياسة الأمريكية راسخة في أنها لن تدخر جهدًا في مساعدة أوكرانيا على ربح الحرب، وهدفها في النهاية هو أن ترى أوكرانيا حرة ومستقلة وروسيا معزولة والغرب أكثر تلاحمًا وقوة.

وفي سياق متصل، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، رفض بلاده اقتراحًا بنقل مقاتلات أمريكية إلى السلطات الأوكرانية، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تعارض تسليم كييف مقاتلات سوفيتية الصنع.

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