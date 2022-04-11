«الضرائب» توقع بروتوكولًا مع «الغرف التجارية» بشأن «ضريبة المشغولات»

وقع رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الإثنين، وإبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بروتوكولًا لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة، في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأشار "عبدالقادر" إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي المصلحة نحو التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، وإيمانًا بمسئولية المصلحة فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك إيمانًا من شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بوطنية أبنائهما وحرصهما على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة .

ومن جانبه، قال هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إنه في إطار التعاون المثمر والمستمر بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، تم توقيع هذا البروتوكول ، معربًا عن شكره لرئيس المصلحة والعاملين القائمين على إعداد هذا البروتوكول لما بذلوه من جهد، وأبدوه من تعاون ومرونة وحرص على تطبيق القانون، قائلًا إن هذا التعاون ليس جديد عليهم؛ لأن هذه ليست المرة الأولى للتعاون المشترك بين المصلحة والشعبة، ولكن سبق وتم التعاون من قبل.