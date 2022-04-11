الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل أشعل النيران بزوجته فى القناطر

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت جهات التحقيق بشمال الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته بائعة الخضار، بإشعاله النيران في جسدها بمنشأة القناطر، بعد أن سكب عليها مادة مساعدة على سرعة الاشتعال «بنزين»، وتسبب في إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة.

كما أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليها، تمهيدا لسماع أقوالها، بعد أن سكب زوجها عليها «بنزين»، وتسبب في إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث تعدٍ على سيدة وإشعال النيران فيها بمنشأة القناطر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين وجود سيدة مصابة بحروق من الدرجة الثالثة وتم نقلها لمستشفى إمبابة العام، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، حيث قام بسكب البنزين عليها، وأشعل النيران فيها، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وحُرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

قتل زوجته سيدة مصابة شروع في قتل الشروع في قتل منشأة القناطر الشروع فى قتل زوجته

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

السيسى: ذكرى انتصارات العاشر من رمضان تذكرنا بأسمى معانى الفداء والتضحية

كيف استغلت «لوبان» المسلمين للعبور من جولة انتخابات رئاسة فرنسا الأولى؟

حبس 5 أشخاص بتهمة التعدى بالضرب على طفل بالسلام

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سرقة حقيبة يد من سيدة فى القاهرة

بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

ضبط هارب من 172 سجن بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب