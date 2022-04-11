حبس عاطل أشعل النيران بزوجته فى القناطر

أمرت جهات التحقيق بشمال الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته بائعة الخضار، بإشعاله النيران في جسدها بمنشأة القناطر، بعد أن سكب عليها مادة مساعدة على سرعة الاشتعال «بنزين»، وتسبب في إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة.

كما أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليها، تمهيدا لسماع أقوالها، بعد أن سكب زوجها عليها «بنزين»، وتسبب في إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث تعدٍ على سيدة وإشعال النيران فيها بمنشأة القناطر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين وجود سيدة مصابة بحروق من الدرجة الثالثة وتم نقلها لمستشفى إمبابة العام، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، حيث قام بسكب البنزين عليها، وأشعل النيران فيها، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وحُرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.