الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«زراعة الإسكندرية» تقدم روشتة للوقاية من النمل الأبيض

النمل الأبيض
النمل الأبيض

قال الدكتور محمد بهي الدين، عميد كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، إنه في إطار حرص جامعة الإسكندرية على خدمة المجتمع والمساهمة في حل مشكلاته، تسعى وحدة الحشرات الاقتصادية للمكافحة بكلية الزراعة إلى تقديم خدماتها كوحدة بحثية علمية متقدمة.

وأوضح أن الوحدة تنفذ برامج عمل للمجتمع المدني للتعريف بهذه حشرة النمل الأبيض، وتقييم المشكلة والوقوف على حجمها الحقيقي والتبصير بمدى الأهمية الإقتصادية للآفة وخطورتها، وتدريب الكوادر الفنية داخل الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة للتعرف على الآفة وأطوارها وطوائفها وطرق المعالجة وتقييم حجم الإصابات بمناطق وأحياء مدينة الإسكندرية المختلفة.

وتشير الدكتورة عبير عبد المجيد جاد، رئيس قسم الحشرات والحيوان التطبيقي بكلية الزراعة، أنه مع بداية موسم الربيع من كل عام ومع ارتفاع درجات الحرارة تبدأ أسراب من أفراد النمل الأبيض المجنح في الظهور بمناطق عديدة بالإسكندرية ومهاجمة المنازل والأندية والشوارع خاصة وقت الغروب بغرض التزاوج وبناء مستعمرات جديدة.

وقالت إن هذه الحشرات عادة ما تنشط فى فصل الربيع ويستمر نشاط الحشرة بنسب متفاوتة خلال فصل الصيف وحتى الخريف إلى أن تدخل مرحلة السكون وعدم الحركة مع بداية فصل الشتاء.

وأضافت أن أنواع النمل الأبيض الأكثر شيوعًا هو "النمل الأبيض فوق الأرضى" أو نمل الخشب الجاف ويصيب الأثاث غالبًا، وعادة تتركز الإصابة في قطعة خشب من الأثاث وليس قطعة الأثاث كاملة وتظهر أعراض الإصابة بظهور براز الحشرة في صورة حبيبات متماثلة الحجم وثقوب بالخشب، والنوع الثاني هو "النمل الأبيض تحت الأرضي" وهو أشد الأنواع ضررًا، ويرتبط بالتربة.

وتظهر حبيبات التربة مرتبطة بمظاهر الإصابة بظهور أنفاق طينية علي الحوائط حيث أن الحشرة تتجنب الضوء وتكون أفراد المستعمرة باهتة اللون وتخرج الأفراد المجنحة قاتمة اللون خصبة جنسيًا وتطير بأعداد كبيرة وتغادر المستعمرة الأم لتبني مستعمرات أخرى جديدة، أما عن الوقاية والعلاج.

ولفتت الدكتورة عبير جاد، أن الوقاية تبدأ من مرحلة البناء حيث يتم معالجة قطعة الأرض أثناء تجهيزها بالمبيدات الحشرية المتخصصة للقضاء علي النمل الأبيض  قبل البناء والذي أصبح مطلب أساسي لاستخراج رخصة البناء، وأيضًا إصلاح أي تسريبات مائية لمنع زيادة الرطوبة وبالتالي جذب أفراد النمل الأبيض لبناء مستعمرات جديدة، ووضع الأسلاك علي الشبابيك لمنع دخول الأفراد المجنحة وقت الغروب، والاستعانة بالمتخصصين للكشف عن الإصابة بالنمل الأبيض ومكافحته.

الإسكندرية جامعة الإسكندرية وحدة الحشرات الإقتصادية النمل الأبيض مدينة الإسكندرية

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