الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الرياح ودرجات الحرارة.. أبرز أسباب تحذير «الأرصاد» المواطنين من طقس اليوم

الطقس في مصر
الطقس في مصر

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعض التحذيرات إلى المواطنين من الطقس خلال الأسبوع الحالي بداية من اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الاثنين 11 أبريل 2022 سوف يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت "الأرصاد" المواطنين من الطقس ليل اليوم الاثنين، وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث يميل للبرودة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى غدا 28 أما الصغرى 15.

- انخفاض درجات الحرارة على السواحل الشمالية

وتنخفض درجات الحرارة على محافظات السواحل الشمالية لتسجل 21 درجة خلال ساعات النهار، و16 درجة ليلا.

ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

وناشدت الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر أثناء الخروج ليلا إلى الشارع، حيث تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح الأمر الذي يُزيد من إحساسنا ببرودة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر اليوم الاثنين: 

القاهرة والوجه البحرى 28-15

السواحل الشمالية 21-16

جنوب سيناء 32-22

شمال الصعيد 32-14

جنوب الصعيد 42-24

الاثنين الهيئة العامة للأرصاد الجوية الوجه البحري درجات الحرارة القاهرة الكبرى السواحل الشمالية هيئة الارصاد الأرصاد الجوية

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وائل لطفي

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