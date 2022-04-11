الكنيسة الأرثوذكسية تستعد للاحتفال بعيد القيامة

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بعيد القيامة المجيد، في 24 أبريل الجاري، إذ يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس العيد مساء سبت النور، 23 أبريل، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال عددًا من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية.

ويشارك البابا في صلاة قداس العيد عدد من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وكهنة كنائس الكاتدرائية، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، بالإضافة إلى عدد من الشعب القبطي المتوافد من مختلف الإيبارشيات.

وأطلقت إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية المختلفة بمصر استمارات لحجز حضور قداس العيد للبابا تواضروس الثاني، بالإضافة إلى أنه أعلنت كنائس عزبة النخل عن إطلاق الحجز المسبق لمشاركة شعب المنطقة في قداس عيد الميلاد للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بكاتدرائية العباسية.

وأشارت مصادر كنسية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: تطبق فرق الكشافة في جميع الكنائس بالإيبارشيات المختلفة كافة الإجراءات الاحترازية أثناء دخول المصلين، إذ يتم قياس درجة الحرارة إلى جانب تعقيم اليدين بواسطة المطهرات، فضلا عن تنظيم أماكن الجلوس بين الحضور بحيث تكون هناك مسافات تباعد بين الجميع، وذاك منعا للزحام.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر كنسية في تصريحاتها عن أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بدأت في توزيع دعوات عيد القيامة المجيد، وتوجيه الدعوات للمسئولين وكبار رجال الدولة، وذلك لحضور قداس البابا تواضروس الثاني، مساء السبت 23 أبريل، ولفتت المصادر الكنسية إلى أنه من المقرر أن يترأس البابا قداس شم النسيم بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة رهبان الدير وعدد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية.

من جهته، يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس عيد القيامة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر بمشاركة عدد من الأقباط الكاثوليك بالقاهرة إلى جانب عدد من مطارنه الأقباط الكاثوليك بمصر.

وأعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن اجتماع الأربعاء المقبل سيعقد في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ونوه البابا تواضروس بأن الاجتماع سيتوقف بعدها خلال فترة أسبوع البصخة المقدسة، وعيد القيامة، وحتى نهاية فترة الخمسين المقدسة.