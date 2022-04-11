محافظ أسوان يكلف نائبه بالمتابعة الميدانية لمشروعات «حياة كريمة»

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أجري أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان جولة تفقدية لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وذلك للوقوف على الملاحظات التي رصدها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أثناء جولته الميدانية الأخيرة للمشروعات العمل على تعديلها.

وقد شملت جولة نائب محافظ أسوان قرى القنان والبصيلية قبلى والكلح غرب والتي رافقه خلالها إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، وتضمنت الجولة زيارة قرية القنان لتفقد مشروع الصرف الصحى ومجمع الخدمات الزراعية ، بجانب مدرسة ومركز شباب القنان.

كما تفقد أحمد شعبان داخل قرية البصيلية قبلى مشروع الصرف الصحى ، بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب ومجمع الخدمات ، والمجمع الزراعي، ومجمع الألبان الملحق به ، فضلاً عن مراكز الشباب الجارى تنفيذها من خلال جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان.

واختتم نائب المحافظ جولته بتفقد مشروعات الكهرباء، والري، وتغطية الترع داخل قرية الكلح غرب.

جدير بالذكر أن، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان قد أكد، أمس، أن سلسلة نجاحات وإنجازات متتالية تحققها الأجهزة المعنية والجهات المختصة العاملة فى مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " بالقرى المدرجة بمختلف مراكز المحافظة الخمس ، ليجنى المواطن الأسوانى ثمار هذه الإنجازات يوماً بعد يوم.

و أشار إلى أنه توجد متابعة لحظية أولاً بأول لنسب التنفيذ للتشديد على الإسراع بالانتهاء من كافة المشروعات وبالجودة المطلوبة بمختلف الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى حياة كريمة ، موضحاً بأن هناك تعليمات مباشرة للمسؤولين بضرورة دخول أى مشروعات يتم الإنتهاء منها بالقطاعات المختلفة للخدمة على الفور حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة المثلى منها على الوجه الأكمل.



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