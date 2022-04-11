توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في الطاقة المتجددة بهدف التنمية تتصدر عناوين الصحف

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة، وتعظيم قيمتها، لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر، بما فيها التوسع في طاقة الرياح من خلال الوحدات عالية الإنتاج لتوليد الكهرباء.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

واستعرض الدكتور محمد شاكر المشروعات القومية في قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية، في إطار إستراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى 42٪ للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول 2035.

كما استعرض وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة «الهيدروجين الأخضر» باستخدام الطاقة المتجددة وفق الإستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار، في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات «الهيدروجين الأخضر» باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب.

وأضاف المتحدث أن وزير الكهرباء استعرض كذلك التدرج الزمني لأعمال الكهرباء في المشروع الزراعي العملاق «الدلتا الجديدة»، فضلا عن الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع القومى لتنمية سيناء، في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية، خاصة مشروعات قطاع الإنتاج الزراعي.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية لنقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن الجهود التي تقوم بها مصر، لتصبح ممرا لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزا محوريا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والإفريقية، إلى جانب دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ إلى الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

كما أبرزت صحيفة (الجمهورية) أن اليوم يصادف مرور 50 عامًا هجريًا على انتصار العاشر من رمضان الذي أعاد للمصريين والعرب هيبتهم وكرامتهم وكبرياءهم.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم الاثنين تحت عنوان (العاشر من رمضان عودة الروح والكبرياء)- أن المصريين يستعيدون اليوم ذكريات 6 سنوات سبقت يوم العاشر من رمضان المجيد، خاض فيها خير أجناد الأرض من المصريين الشجعان حربًا ضروسًا لاستنزاف طاقة العدو وكبدته خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وقالت الصحيفة إنه في هذا اليوم لا ينسى المصريون القائد المصري البطل الراحل أنور السادات وقراره التاريخي الذي تحدي كل أرقام الواقع وإحصاءاته وحدد ساعة الصفر لمعركة الكرامة والثأر واثقًا من روح الجندي المصري وقدراته وإصراره وحرصه على النصر أو الشهادة.

وذكرت صحيفة (الجمهورية) أنه في مثل هذا اليوم حققت القوات المسلحة المصرية أعظم الانتصارات في العصر الحديث وكان العبور العظيم وإنهاء أسطورة الجيش الذي لا يقهر والاستيلاء على النقاط الحصينة، وكانت لحظة المجد عندما اعتلى الجنود المصريون هذه النقاط لتتزين بالعلم المصري.

وأضافت الصحيفة أنه في هذا اليوم لا ننسى شهداء مصر العظام الذين سطروا بأحرف من نور وتضحيات بدمائهم الطاهرة كي يعلو الوطن وتعانق راياته عنان السماء.

وتابعت الصحيفة أنه في هذا اليوم لن ننسى أبدا أن ما نعيشه الآن من تنمية واستقرار إنما جاء نتاجًا لدماء طاهرة بذلها أبناء مصر عـن طيب خاطر، لتعلو مصر وتزدهر، ولولاهم ما كان استقرارنا وتنميتنا.

وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بصفته شريكا إستراتيجيا في مختلف المجالات، وكذا التنسيق والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الطرفين، معربا عن التطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

جاءت تصريحات الرئيس خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه أمس من أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها سبل تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين على جميع الأصعدة، وجهود التنسيق بشأن أهم الملفات الإقليمية والدولية.

كما شهد الاتصال تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن كيفية التعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة بأنواعها المختلفة، وكذلك الأمن الغذائي وتراجع سلاسل التوريد، حيث تم التوافق على التنسيق المنتظم بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لبلورة المبادرات والجهود المشتركة في هذا السياق.

وأعربت «فون ديرلاين» عن تقدير الاتحاد الأوروبي العلاقات القوية والمتميزة مع مصر، مؤكدةً رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه منطقة شرق المتوسط، وبالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية محورية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، سياسيا واقتصاديا وتنمويا، لاسيما في ظل زيارة الرئيس أخيرا إلى بروكسل، مع تأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء التحديات المشتركة.