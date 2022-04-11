الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

نمو صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 3% فى بداية الشهر الحالى

صادرات كوريا الجنوبية
صادرات كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات جمركية نشرت اليوم الاثنين نمو صادرات كوريا الجنوبية  بنسبة 3% سنويا في الأيام العشرة الأولى من أبريل الحالي بفضل الطلب القوي على الرقائق الإلكترونية و المنتجات النفطية.
 

وذكرت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية أن إجمالي قيمة الصادرات خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي بلغ 15.3 مليار دولار مقابل 14.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
 

في المقابل أظهرت البيانات زيادة الواردات بنسبة12.8% سنويا إلى18.89 مليار دولار خلال الفترة نفسها مما أدى إلى عجز تجاري قدره 52ر3 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
 

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى نمو صادرات رقائق الذاكرة، بنسبة 14.9% سنويا حيث شكلت شكلت أشباه الموصلات حوالي 20% من إجمالي الصادرات.

وعلى صعيد آخر ، سجلت كوريا الجنوبية 90 ألفا و 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين.
 

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 15 مليونا و 424 ألفا و 598 إصابة، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
 

كما سجلت البلاد 258 وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و 679 وفاة.
 

وبلغ عدد الملقحين حتى منتصف ليل أمس الأحد 44.51 مليون شخص، أو 86.7% من تعداد السكان، في حين حصل 32.92 مليون شخص، أي نحو 63.2 % على جرعات تنشيطية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "و وهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

كوريا الجنوبية كوريا صادرات كوريا الجنوبية جنوب نمو صادرات الشهر الحالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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