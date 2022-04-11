الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: آلاف «الحراقة» المغاربة سيعودون إلى بلادهم من إسبانيا بعد اتفاق جديد مع مدريد

اللاجئين المغاربة
اللاجئين المغاربة

ذكرت صحيفة "هسبريس" أن آلاف "الحراقة"، وهو مصطلح يطلق على اللاجئين المغاربة غير الشرعيين، سيعودون إلى أرض الوطن من إسبانيا، عقب التوصل إلى اتفاق جديد بين مدريد والرباط.

 

ولفتت الصحيفة الإلكترونية المغربية إلى أن عملية إجلاء المهاجرين المغاربة المتواجدين على التراب الإسباني ستستأنف مجددا بعد توقف دام أكثر من عامين.

 

وأوضحت "هسبريس" أن "المرحلة الجديدة" المعلن عنها من عودة المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير نظامي إلى جزر الكناري ستعزز "العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب"، وذلك من خلال فتح خطين جديدين من الجزر إلى الدار البيضاء وأغادير، بالإضافة إلى المسار الحالي المؤدي إلى العيون.

 

وأكدت صحيفة "أوروبا بريس"، أن توقعات السلطة التنفيذية الإسبانية تشير إلى أن عدد المهاجرين الذين سيتم إرجاعهم إلى المغرب سوف "يزداد بشكل كبير"، وسوف يتحسن مقارنة بما قبل جائحة "كوفيد-19".

 

وبحسب هذا المصدر، فقد تمت إعادة أكثر من 160 مهاجرا سريا من جزر الكناري إلى العيون، فيما "ازداد ضغط الهجرة نحو إسبانيا خلال جائحة فيروس كورونا والأزمة الدبلوماسية التي انتهت بزيارة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى المغرب".

 

وتقول بيانات الشرطة الإسبانية، إن عام 2021، شهد وصول 40% من المهاجرين غير الشرعيين إلى الساحل الإسباني من المغرب، و30% من الجزائر، و30% من دول جنوب الصحراء.

 

وتلفت مصادر إعلامية إسبانية إلى أن "المفاوضات بشأن مساري الطيران الجديدين والعائدين كانت تدار من قبل وزارة الداخلية، قبل رسالة رئيس الوزراء الإسباني بيردرو سانشيز إلى الملك محمد السادس".

 

كانت سواحل "المتوسط" قد عادت إلى اجتذاب "الهجرة السرية" بعد فترة هدوء دامت شهورا بسبب تداعيات "كورونا"، باعتبارها تشكل المعبر الوحيد "الآمن" بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.

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