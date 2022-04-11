الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: هناك من اعترف بتلقى أموال للمشاركة فى تحرك «مواطنون ضد الانقلاب»

وزارة الداخلية التونسية
وزارة الداخلية التونسية

أكدت وزارة الداخلية التونسية أن شخصا اعترف بتلقيه أموالا للمشاركة في تحرك "مواطنون ضد الانقلاب".

وقالت الداخلية في البيان "بناء على معلومات مفادها دفع أموال لتحريض أشخاص على المشاركة في وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وفي إطار التحري مع "مجموعة من المشتبه بهم، اعترف أحدهم قادم من الجنوب التونسي بتسلمه مبلغا ماليا قدره 140 دينارا (50 دولارا) من أحد الأطراف الداعية لهذه الوقفة الاحتجاجية بجهته".

كما "اعترف بتقاسم المبلغ مع أحد أقاربه الذي تمت دعوته للحراك".

وأشارت الداخلية إلى أن "الوحدات الأمنية قامت بحجز المبلغ المالي المذكور لدى هذا الشخص وتحرير محضر في الغرض".

وأوضحت أن النيابة العامة أذنت باستكمال الأبحاث واتخاذ ما يتعين في شأنه.

ويواصل معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد الاحتجاج العلني في الشارع منذ إعلانه قراراته الاستثنائية في 25 يوليو 2021.

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ وقفة احتجاجية جديدة بمشاركة مئات المعارضين للرئيس التونسي يوم الأحد أمام المسرح البلدي على مستوى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية دعت إليها حركة النهضة ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب".

وقالت النهضة إنها دعت إلى هذه الوقفة إحياء لعيد الشهداء وللتعبير عن رفض قرار حل البرلمان الذي اتخذه قيس سعيد مؤخرا.

وقد عرف شارع بورقيبة تعزيزات أمنية مكثفة منذ الساعات الأولى من صباح الأحد حيث تم غلق بعض المنافذ المؤدية إليه.

 

الداخلية انقلاب تونس الانقلاب الداخلية التونسية التونسية مواطن الداخلية التونسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

صلاح لا يريد المدرب المصرى للمنتخب

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

إليزابيث الثانية تتحدث عن معاناتها خلال فترة إصابتها بكورونا

مصرع وإصابة 12 في تصادم 10 سيارات وقت الإفطار بالجيزة

بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

فاتن أمل حربى تفاجئ طليقها فى المحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب

للاشتباه بتنفيذ هجوم: مقتل فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل