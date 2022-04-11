اصطدام سفينة ركاب فرنسية بناقلة وقود فى ميناء الجزائر العاصمة

أعلنت الشركة الجزائرية لتسويق وتوزيع المواد البترولية اصطدام سفينة ركاب فرنسية بناقلة وقود جزائرية في ميناء الجزائر العاصمة.

وقالت الشركة في بيان نشرت تفاصيله صحيفة "النهار" الجزائرية: "تعرضت الباخرة طولقة، الأربعاء الماضي إلى حادث اصطدام وهي راسية برصيف قالمة، وهو الرصيف المخصص لرسو البواخر التابعة لمؤسسة نفطال بميناء الجزائر العاصمة".

وأضاف البيان: "تسببت في حادث الاصطدام باخرة نقل المسافرين جون نيكولي التابعة للشركة الفرنسية كورسيكا لنيا، ويرجح أن يكون ربانها قد فقد السيطرة عليها بفعل حالة البحر السيئة".

وكشفت المعاينة الأولية التى قام بها اختصاصيون من نفطال بالتعاون مع شركة "دامن"مصنعة الباخرة "طولقة" عن أن الأضرار المترتبة عن هذا الحادث ليست كبيرة، حيث طالت بعض التجهيزات الخارجية للباخرة فقط، وهو ما سيتم التأكد منه نهائيا بعد المعاينة المدققة للهيكل السفلي للباخرة، بحسب البيان.

ويرى الخبراء أن هذه الأضرار لن تؤثر على قدرة الباخرة على الملاحة وممارسة نشاطها بصفة آمنة في انتظار الانتهاء من إجراءات التأمين.

وباشرت المصالح المختصة لميناء الجزائر العاصمة والملاحة التجارية بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف الحادث.

يذكر أن الباخرة "طولقة" تبلغ سعتها 4500 طن وقد اقتنتها "نفطال" منذ ما يقرب من عام، في إطار عملية تجديد أسطولها المخصص لنشاط تزويد البواخر بالوقود البحري.