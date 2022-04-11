الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

على قاسم ينضم لتنظيم داعش فى الحلقات القادمة من «العائدون»

على قاسم
على قاسم

ينضم الفنان الشاب على قاسم إلى تنظيم داعش في الحلقات المقبلة من مسلسل “العائدون”  للنجم أمير كرارة، والذي يعرض بشكل حصري خلال السباق الرمضاني الحالي عبر شاشة قناة dmc. 

وقال على قاسم، في تصريحات صحفية، إنه سعيد بالانضمام لمسلسل "العائدون"، مؤكدا أن الشخصية التي يلعبها سيكون لها دور في قلب موازين الأحداث رأسا على عقب. 

وأشار إلى أن المخرج أحمد نادر جلال هو من رشحه للمشاركة في المسلسل، مؤكدا أنه أوشك على الانتهاء من تصوير دوره في العمل. 

أحداث الحلقة 9 مسلسل العائدون 

ويواصل مسلسل “العائدون” رصد جهود رجال المخابرات العامة لمواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي.

وخلال أحداث الحلقة التاسعة، ظهر الفنان السوري أحمد الأحمد، الذي يجسد شخصية أمير التنظيم “السياف”، وهو يناقش مع أحد قيادات التنظيم الانتقال بالعمليات إلى الداخل المصري واتخاذها نقطة ارتكاز جديدة لتجمع المجاهدين من كل أنحاء العالم، قائلًا: "عارف وجودك في مصر راح يحقق انتصار كبير و سيطرة على كل البلاد العربية".

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020، 

أبطال مسلسل العائدون 

ويشارك في مسلسل "العائدون" عدد كبير من النجوم منهم: “أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبدالمغني، ومحمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، وميدو عادل، وصبرى عبدالمنعم والنجم السوري أحمد الأحمد" وعدد كبير من ضيوف الشرف على رأسهم الفنان هاني رمزي وعدد كبير من الشباب والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال. 

ويعرض مسلسل العائدون حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

علي قاسم الفنان الشاب على قاسم العائدون مسلسل العائدون مسلسلات رمضان 2022

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وائل لطفي

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