«الاتحاد من أجل شلل الرعاش».. تعرف على قصة اليوم العالمى لمرض باركنسون

في مثل هذا اليوم ١١ أبريل من كل عام، يقام اليوم العالمي بمرض الرعاش حول العالم والذي يعرف بـ"باركنسون"، حيث يتم من خلالة نشر الوعي لدى الناس حول العالم، ومعرفتهم بمرض الرعاش الذي يصيب كبار السن، حيت تهتز يديهم عند الوصول لسن الشيخوخة.





ونرصد في التقرير التالي معلومات عن مرض الرعاش الذي يصيب الملايين من الناس حول العالم.

ماهو مرض الرعاش؟

يعتبر مرض الرعاش من أمراض الشيخوخة التي تصيب كبار السن، ويطلق عليه الشلل الرعاش، حيث يعاني المرضي المصابون "باركنسون" عن طريق ارتعاش اليدين وتصلب المفاصل وبطء الحركة.



يُقام مرض الرعاش في 11 أبريل من كل عام، حيث ينشر من خلالة الوعي لدى الناس، لكي يتم دعم المصابين بالمرض، وحتى لا يشعرون بالوحدة، ولكي يتعرفوا على طرق التعامل مع تلك المرض.







سبب تسميته المرض باسم "باركنسون"؟



نسب ذلك المرض "باركنسون" إلي الطبيب الإنجليزي الذي اكتشفه "جيمس باركنسون".



ويعد جيمس باركنسوني أول من وصف أعراض المرض الانتكاسي واعتبرها وحدة متكاملة سريرياً، وذلك سنة 1817؛ لذا سمي المرض على اسم الطبيب الذي اكتشفه من حوالي ١٨٠ سنة.





معلومات عن شلل الرعاش



مرض شلل الرعاش الذي يعرف بـ"باركنسون" من الأمراض المزمنة التي تتطلب العلاج الدوائي، والتي تحتاج لدعم نفسي كبير، وتتطلب العلاج الطبيعي.



أعراض المرض



توجد ثلاثة أعراض رئيسة وتتمثل في “الرعاش، وبطء الحركة، والتصلب”، وتظهر تلك الأعراض في الظهور عندما لا يستطيع الدماغ إنتاج ما يكفي من الدوبامين، للتحكم في الحركة بشكل صحيح.





الهدف من اليوم العالمي لـ باركنسون:



１- تتمثل في نشر الوعي حول شلل الرعاش.



２- دعم الأشخاص المصابين بالمرض ورفع الروح المعنوية.





３- البحث حول أسبابه الإصابة بالمرض والوقاية منه، وعلاجه.





４- مساعدة المرضى في توجية الصحيح للعلاج وخصوصا العلاج الطبيعي الذي يساعد على علاج المرض والتخلص منه.

