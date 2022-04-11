الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«السيادة السودانى» مستعدون للحوار من أجل أمن وسلامة البلاد

الطاهر أبو بكر حجر
الطاهر أبو بكر حجر

 أكد عضو مجلس السيادة السوداني الطاهر أبو بكر حجر، استعداده التام وجميع أعضاء مجلس السيادة للحوار مع كافة الكيانات السياسية والاجتماعية من أجل أمن وسلامة السودان، مشددا على أنه لا حجر على أي شخص في تقديم أرائه ومقترحاته.


وأقام عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الطاهر أبو بكر حجر، مأدبة إفطار حضرها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأعضاء مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، الفريق الركن ياسر العطا، مالك عقار، الدكتور الهادي إدريس يحي، الدكتور عبد الباقي عبد القادر، أبو القاسم برطم، الدكتورة سلمى عبد الجبار المبارك، إلى جانب مشاركة عدد من الوزراء والسفراء وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء الأحزاب والحركات ورموز المجتمع.


وأكد الطاهر حجر، أهمية التوافق الوطني ووحدة السودانيين على كلمة سواء من أجل المحافظة على استقرار البلاد.


ودعا إلى ضرورة تجميع كافة المبادرات المطروحة لمعالجة الأزمة التي يمر بها السودان، والتأكيد على القضايا المتوافق حولها وإدارة نقاش حول نقاط الاختلاف.

مجلس السيادة السوداني مجلس السيادة السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو مالك عقار السودانيين

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وائل لطفي

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