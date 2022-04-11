من العندليب لـ«الكينج».. تعرف على أشهر الأعمال الفنية لـ عبدالرحمن الأبنودى

شاعر العامية، الذي رسخ عمله في أذهان الكثير، وترك لنا بصمة من نور، الذي كتب العديد من القصائد، والكتب، وكتب الشعر، والدواوين الوطنية، شاعر بمعني الكلمة تحمل كل جملة له معنى من معاني أصول مصر العظيمة.

عرف بين الناس بالخال، ولد في الصعيد وتربي على أرض مصرية، وطني من الدرجة الأولى شارك في كتابة العديد من الأعمال الوطنية.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الخال عبدالرحمن الأبنودي الذي مازال راسخا بأعماله في قلوبنا وداخل كل بيت مصري أصيل.

ميلاده ونشاته

في عام 1938 ولد شاعر العامية عبدالرحمن الأبنودي، بمحافظة قنا في صعيد مصر، وكان ينتمي لأسرة بسيطة، والدة كان يعمل مأذوناً شرعياً، تزوج من المذيعة نهال كمال وأنجب منها ابنتين آية الأبنودي ونور الأبنودي.

أشهر الأغاني التي قدمها الأبنودي مع العندليب وبعض الفنانين



الأبنودي والعندليب



كتب الأبنودي مجموعة من الأغاني للعندليب عبد الحليم حافظ وعلى رأسها بعض الأغاني الوطنية ومنها: “عدى النهار، المسيح، أحلف بسماها وبترابها، ابنك يقول لك يا بطل، أنا كل ما أقول التوبة، أحضان الحبايب، اضرب اضرب، إنذار، بالدم، بركان الغضب”.

كما قدم الأبنودي في كتباته راية العرب، الفنارة، يا بلدنا لا تنامي، صباح الخير يا سينا، أنا كل ما أقول التوبة، الهوا هوايا، وغيرها من الأغاني الوطنية الجميلة التي مازالت عالقة في عقولنا، والأغاني الأخرى للعندليب.



فايزة أحمد ومحمد رشدي ونجاة الصغيرة

كما كتب الأبنودي العديد من الأغاني للفنانين منهم الفنان محمد رشدي: "تحت الشجر يا وهيبة، عدوية، وسع للنور، عرباوي، وكتب للفنانة فايزة أحمد: "يمّا يا هوايا يمّا، مال علي مال، قاعد معايا، كما كتب للفنانة نجاة الصغيرة "عيون القلب، قصص الحب الجميلة، وشادية:" آه يا اسمراني اللون، قالي الوداع".



أعمال الخال مع الكينج



كما شارك النجم محمد منير في بعض أغانيه التي اشتملت على: “شوكولاتة، كل الحاجات بتفكرني، من حبك مش بريء، برة الشبابيك، الليلة ديا، يونس، عزيزة، قلبي مايشبهنيش، يا حمام، يا رمان”.



شارك في كتابة أغاني المسلسلات



ومن الجدير بالذكر أن الأبنودي شارك في كتابة العديد من أغاني المسلسلات ومن بينها: "ذئاب الجبل" ومسلسل "العندليب حكاية شعب"



الجوائز التي نال عليها

في عام ٢٠٠١ حصل الخال على جائزة الدولة التقديرية، كما فاز بجائزة محمود درويش للإبداع العربي عام ٢٠١٤ وفارق الحياة في ٢١ أبريل عام ٢٠١٥.