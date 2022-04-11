بالتزكية.. «الزاهد» يحصد إدارة الغرفة التجارية بالشرقية بعد انعقاد اجتماع مطول

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، اجتماعاً مساء الأحد، لاختيار رئيس مجلس إدارة الغرفة، بعد خلو المنصب لوفاة المحاسب "أسامة سلطان" رئيس الغرفة السابق إثر تعرضه لأزمة صحية، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس الإدارة.



وأسفر الاجتماع عن فوز المهندس محمد حافظ الزاهد، بمنصب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية بالتزكية، وكل من: الدكتور وديع أنطوان بمنصب النائب الأول للغرفة، والمحاسب عبدالحميد عطا لله، بمنصب النائب الثاني لرئيس الغرفة، والمحاسب علاء عبدالحميد، بمنصب سكرتير عام الغرفة، والمهندس عبدالسلام عوض، أميناً للصندوق، وحسن محمدي، أميناً مساعداً للصندوق، وكامل الرشيدي عضواً بمجلس إدارة الغرفة.



يذكر أن المهندس محمد الزاهد كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية بالشرقية، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو مجلس النواب بالدورة السابقة، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصناعات الصغيرة المغذية والمكلمة بالعاشر من رمضان، ومن رجال الأعمال المشهود لهم بالإلتزام والجدية والكفاءة في العمل.

و كان المهندس أسامة سلطان، رئيس الغرفة التجارية الأسبق، قد رحل فى بداية شهر رمضان، بعد صراع طويل مع المرض، فيما قام وائل عنان بتسيير أعمال إدارة الغرفة التجارية لحين شغل منصب رئيس الغرفة التجارية.

وكان الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية، والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، قد قاموا بأداء واجب العزاء في وفاة المحاسب أسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية وذلك بمسقط رأسه بمدينة الزقازيق.



وقدم المحافظ والمهندس إبراهيم العربى خالص العزاء والمواساه لأسرة الراحل، داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء و الصبر والسلوان.



ورافق محافظ الشرقية في تأدية واجب العزاء المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية وأمين عام الغرفة ورؤساء الإدارات وجميع موظفي الغرفة والدكتورأحمد عبدالمعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتيرالعام والمهندس محمد الصافي السكرتيرالعام المساعد ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق و شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.