جزيرة غمام الحلقة 9| العمدة يُهاجم «البطلان» ويتهمه بالكذب

تصاعدت أحداث مسلسل «جزيرة غمام» حيث شهدت الحلقة التاسعة تألق الفنانة مي عز الدين، فى دور «العايقة سندس» وهي شخصية الغجرية التي تأتي إلى جزيرة غمام لتقلب حياة سكانها رأسًا على عقب في محاولة للتأثير على فتيات الجزيرة ورجالها تارة بجمالها وأخرى عن طريق ضرب الودع ومعرفة الأسرار.

ويذهب الشيخ عرفات إلي الحاج عجمي “العمدة” ليروي له تعرض مخازنه للسرقة، ويقول الحاج عجمي:" مفيش حاجة تخلي الناس تهج من بلدها إلا الفقر، لترد "وفاء عامر": “الفقر قاسي”.

ويقول محمود البزاوي “البطلان”: “أيام ونستحملها سوا.. دوام الحال من المحال ياحاج كلنا في الهوا سوا والفقر طايل الكل”، ورد عليه العمدة:"عندك حق يا بطلان الفقر أثر عليك وعوج لسانك وخلاك كذاب".

طاقم العمل

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.