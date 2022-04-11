الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بهارات رمضان.. توابل تجعلك أكثر ذكاء ونحافة وسعادة

توابل
توابل

تعتبر التوابل من المواد الأساسية التي لا غنى عنها خلال شهر رمضان، فهو شريك رسمي للكثير من الوجبات في الإفطار في شهر الصيام.

ويمكن أن يصبح اتباع نظام غذائي مملًا عاجلاً أم آجلاً، خاصةً مع كل القيود التي يجب عليك الالتزام بها، فإذا لم يعد نظامك الغذائي يجعلك سعيدًا، وتريد استعادة بعض مظاهر تناول وجبة جيدة، فإن إضافة الأعشاب والتوابل قد تساعدك على ذلك.

إليك بعض الأعشاب التي تساعد في تحقيق الذكاء والوزن المثالي، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

القرفة:

تشتهر القرفة بتنظيم نسبة السكر في الدم ، لكن لها فوائد أخرى أيضًا مثل تزويدك بالمنجنيز وهو معدن يساعد في الحفاظ على كثافة العظام، فقط ملعقة كبيرة من القرفة هي كل ما تحتاجينه يوميًا.

الكمون:

تظهر أحدث الأبحاث أن الكمون يعتبر في الواقع خسارة للوزن، وأنه يمكن أن يساعدك بالفعل في التعامل مع دهون الجسم أيضًا، سبب آخر لضرورة إضافة الكمون هو أنه يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الكوليسترول وكذلك الدهون الثلاثية. 

وهناك دراسات تظهر أن النساء اللائي يعانين من زيادة الوزن ويضيفن الكمون إلى نظامهن الغذائي فقدن ثلاثة أرطال أكثر مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا البعض، كما أن استهلاك الكمون هي أن مضادات الالتهاب يمكن أن تساعد في تقليل التوتر وتقوية ذاكرتك أيضًا.

الزنجبيل:

غالبًا ما يستخدم الزنجبيل في العديد من المأكولات الآسيوية وهو يساعد في إعطاء الطعام دفعة إضافية ، لكن هل تعلم أن مزج هذه التوابل مع مشروب ما بعد التمري ، يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في عضلاتك؟

يحتوي الزنجبيل على مادة "جينجيرول" وهو نوع من مضادات الالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل آلام العضلات، إضافة أخرى للزنجبيل هي أنه يمكن أن يساعد في تقليل تقلصاتك أثناء الدورة الشهرية.

الكُركُم:

هذه التوابل موجودة منذ قرون وقد استخدمت للمساعدة في التهاب المفاصل والالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي وحتى بعض أنواع السرطان في بعض الأحيان.

كما أن إضافة هذه التوابل إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في حل مشاكل أمعائك أيضًا، إذا كنت ترغب في المساعدة في تقليل وزنك، فقد يساعدك ذلك في هذه العملية. 

نبات الحلبة:

هذه التوابل الخاصة شائعة في العديد من المأكولات الهندية ويمكن أن تكون مفيدة إذا كنت تحاول كبح جوعك؛ لأن الحلبة يمكن أن تساعد في تخفيف احتياجك للدهون. 

كما يمكن أن تنظم نسبة السكر في الدم أيضًا، فما يفعله هو تحفيز مستويات الأنسولين لديك، بحيث يتباطأ امتصاص السكر في معدتك.

شهر رمضان الكوليسترول زيادة الوزن توابل التهابات الصيام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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