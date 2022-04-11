الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تعرف على فعاليات أكاديمية الفنون بمناسبة شهر رمضان

جانب من فعاليات أكاديمية
جانب من فعاليات أكاديمية الفنون

تستعد أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة رئيس الاكاديمية لبدء فعاليات شهر رمضان العظيم، واحتفاليه القاهرة عاصمة الثقافة فى العالم الاسلامى وذلك بجدول حافل بالأنشطة والفعاليات، حيث يشهد مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون مجموعة من الحفلات الموسيقية لفرق المعهد العالى للموسيقى العربيه ففى 14 من ابريل الجارى.

 

 وسوف تقدم فرقة الإنشاد الدينى حفل إنشاد دينى بالإضافة إلى معرض بعنوان "وثائق رمضان فى الارشيف المصرى"؛ وذلك بالتعاون مع دار الكتب والوثائق كذلك سوف تقدم فرقة أم كلثوم حفل موسيقى غنائى لاشهر الأعمال الرمضانيه  يوم الخميس الموافق21من ابريل الجارى، على جانب آخر سوف يقدم طلاب المعهد العالى للفنون الشعبية على مسرح د .نهاد صليحه المكشوف العرض المسرحي الراقص بعنوان (وداع القمر )  تنفيذ الطالب عبد الله طيرة.

 

ومن المقرر أن يشهد شهر أبريل الجارى انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس بعنوان "القاهرة عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى" والذى سوف يقام اونلاين وتستأنف الأكاديمية نشاطها بعد إجازة عيد الفطر المبارك بإعادة احياء احتفاليه المحمل والتى سوف تقام داخل الأكاديمية وأسوارها.

 

وأعربت "جبارة " عن سعادتها بهذه الصحوة في الأنشطة والفعاليات التي تشارك فيها معاهد الأكاديمية وطلابها واضافت  أن الأكاديمية يسعدها أن تشارك فى كل الأحداث الثقافية الهامة فى الوسط الثقافى.

 

يذكر أنه اجتمعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة برؤساء الهيئات والقطاعات لوضع آليات تنفيذ عدة برامج ثقافية خلال الفترة القادمة وتبدأ بفعاليات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامي، والتى انطلقت فعاليته في التاسعه مساء اليوم الاحد ١٠ ابريل من سور القاهرة الشمالي، وتضم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل علي مدار العام بمشاركة دول منظمة الأيسيسكو، بالإضافة إلى الأجندة الإبداعية الرمضانية التى تشمل 1479 حدثا فكريا وفنيا، إلى جانب الاحتفالات التى تحمل عنوان "مئويات مصرية" وتهدف للاحتفاء برموز وإعلام مصر الذين أثروا سجلات الوطن فى مختلف المجالات الإبداعية طوال قرن من الزمان وتحل ذكراهم المئوية خلال 2022.

الدكتورة غادة جبارة أكاديمية الفنون فعاليات شهر رمضان القاهرة عاصمة الثقافة فرقة الإنشاد الديني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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