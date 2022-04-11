الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إيناس عبد الدايم ومدير إيسيسكو يفتتحان فعاليات «القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية»

فعاليات الاحتفالات
فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة للثقافة

افتتحت الدكتوة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي والتى تمتد طوال 2022.

ومن ناحيته أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن القاهرة غنية بتراثها ومبدعيها وآثارها وأزهرها الشريف مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على التراث واستدامته وهو ما بدا فى الجهود التى تبذلها لتطوير القاهرة التاريخية ومنطقة الفسطاط ، ويتم خلال التطوير ليس الحفاظ على المبانى فقط ولكن الحرف أيضًا بما يضمن استدامتها .
 ودعا محافظ القاهرة مواطنى الدول الأعضاء فى المنظمة ومواطنى العالم لزيارة القاهرة والاستمتاع بتراثها .
ويأتى اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي كإنعكاس للمكانة الحضارية لمصر ، ويدعم ويكرس للهدف المشترك الذي تسعى وزارة الثقافة ومنظمة الايسيسكو إلى تحقيقه والمتمثل في تقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية للعالم اجمع .
 

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 وتضمن حفل الافتتاح معرضًا بعنوان القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي في الوثائق المصرية ، ومعرض كتاب بالتعاون بين الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة، ومعرضًا للفنون التشكيلية ، وفيلمًا تسجيليًا بعنوان "القاهرة " ، ومعرضًا لفنون الخط العربي ، أوبريت "هنا القاهرة" وعرض فني لفرقة الحضرة للانشاد الصوفى .

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 وتم اطلاق دورة استثنائية من مسابقة تراثى التى ينظمها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى للمصورين الفوتوغرافيين في مصر ودول منظمة الإيسيسكو لاستلهام ذخائر التراث المعماري الاسلامى وذلك بالمسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي .
 

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وشهد الحفل الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة،  وعدد من سفراء الدول العربية والاجنبية واعضاء مجلسي النواب والشيوخ .
 

يذكر أن فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي تضم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل علي مدار العام بمشاركة دول منظمة الايسيسكو .

 

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