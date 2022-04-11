الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دار الإفتاء: أفضل الأعمال فى رمضان الأكثار من الدعاء وقراءة القرآن

الدعاء
الدعاء

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" : إن مِن أفضل الأعمال في رمضان، الإكثار من الدعاء، ذِكْر الله تعالى، قراءة القرآن، إخراج الصدقات، العطف على الفقراء والمساكين، عدم إرتكاب الذنوب والمعاصي، وغير ذلك من الأمور الحميدة التي يجب أن يفعلها المسلم خلال الشهر الكريم.

 

وقال علماء دار الإفتاء، إن هناك الكثير من الأعمال الفاضلة يجب على المسلم أن يلتزم بها حلال شهر رمضان الكريم منها ما يلي :.


1- الصيام: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".


2- القيام: فعلينا أن نقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا نترك القيام أبدا ونرفع أيدينا إلى خالقنا ونطلب منه ما نشاء وحتما سيستجيب.


3- الصدقة: تصدق على المحتاج بنفس راضية وستتعجب من الرزق الذى سيأتي إليك من حيث لا تدرى حيث يقول صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة صدقة رمضان".


4- تفطير الصائمين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء".


5- قراءة القرآن: أمسك مصحفك ومتع نظرك بكلام رب العباد وعطر لسانك بقراءة أطهر وأشرف كلام في خير الشهور، وأبشر فسيأتي اليوم الذى يشفع لك القرآن فيه ويجعلك مع السفرة الكرام البررة.

 

- الإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار خاصة وقت الإفطار وعند الثلث الأخير من الليل وبالأسحار ويوم الجمعة.


7- العمرة فى رمضان: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “عمرة رمضان تعادل حجة”.


8- صلة الرحم: فصلة الرحم تزيد في الرزق والعمر كما قال رسول الله.


9- الاعتكاف: انفرد بنفسك فى العشر الأواخر من رمضان واذكر الله كثيرا واقرأ القرآن، فقد كان النبي يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله.


10- تحرى ليلة القدر التى قال الله عنها أنها خير من ألف شهر وتنزل فيها الرحمة والبركة والمغفرة على عباد الله المؤمنين، فمن يحييها يصبح ذا قدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه”. 

دار الإفتاء أفضل الاعمال رمضان الاكثار

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