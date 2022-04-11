«العائدون» الحلقة 9.. إقحام السياسة فى أى شىء لمهاجمة مصر

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل العائدون بطولة الفنان أمير كرارة، محاولات اقحام السياسية في أي عمل فني لمهاجمة مصر والأمن المصري، وهو ما برز في المشهد الذي كان يقوم فيه المنتج الفني الملقب بياسر للفيلم الذي يخرجه علاء القائم بدوره الفنان محمد عادل بالحديث عن اقحام السياسة في العمل: مفيش حاجة ملهاش علاقة بالسياسة كله منفد على بعضه.

يرد عليه "علاء"، والذي يعمل في قناة إخوانية، والقائم بدوره الفنان محمد عادل: "أن الفيلم ليس له أي علاقة بالسياسة ودا أحلى حاجة فيه واللي خلاني أشارك فيه ودا اللي اتفقت عليه".

وهنأ يأتي رد الفنان هاني رمزي، والذي يقوم بدور ضابط يقوم بعمليات في خارج مصر لصالح الأجهزة الأمنية المصرية: "أنا رأيي من رأي أستاذ علاء الناس زهقت من السياسة كرهت السياسة لكن الموضوع لما يبقى إنساني كل الناس هتتعاطف معاه سواء بقى اللي متفقين معاك في الساسية أو المختلفين معاك ودا هيزود نسبة المشاهدة وكمان يخلي الأرباح أكتر".

تدور أحداث المسلسل التي تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

ويعرض المسلسل على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبدالمنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى– جوهر".