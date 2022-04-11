الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائبة نشوى الديب تتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لتنظيم العمالة الغير منتظمة

النائبة نشوى الديب
النائبة نشوى الديب

أعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون لتنظيم عمل العمالة غير منتظمة، مشيرة إلى أنها تقدمت بالتشريع للبرلمان السابق، وأعادت التقدم به مرة أخرى للبرلمان الحالي وتمت إحالته للجنة القوى العاملة.

وأوضحت "الديب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن لجنة القوى العاملة وعدت بالنظر لهذا الملف فور إقرار مشروع قانون العمل الجديد، لافتة أن هذه الشريحة العمالية بحاجة للتأمين واعتبارها فئة تحمل عدد كبير من المواطنين تحتاج لمزيد من سبل الحماية والأمان والاستقرار الوظيفي.

وأضافت عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم منها يتضمن وضع آليات لعمل تلك العمالة تحت مظلة القانون والوزارة المختصة، فضلًا عن منحها حقوق تمثل حماية لها.

وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ملحمة العاشر من رمضان المبارك 1443.

وجاء في نص البرقية: "إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أنقل إليكم - فخامة الرئيس-باسمي واسم نواب شعب مصر العظيم خالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة ذكرى ملحمة العاشر من رمضان المبارك، الذي اتخذ فيه بطلُ الحرب والسلام، الراحل العظيم الرئيس محمد أنور السادات- طيب الله ثراه- قراره بتحرير الأرض من دنس الاحتلال".

وأكد رئيس مجلس النواب، أنه في العاشر من رمضان يذكر كل مصرى بالفخر والإجلال الدور العظيم الذى قامت به قواتنا المسلحة فى معركة أكتوبر المجيدة، حيث استطاع رجالها البواسل بصيحة "الله أكبر" أن يحولوا الهزيمة إلى نصر مبين، فسطعت أنوار فجر جديد من ظلام النكسة، وتساقطت أحجار خط بارليف كأوراق الخريف.

وأردف: "لم تقتصر آثار هذا النصر على رد الكرامة العربية والقضاء على التمزق والضياع الذي ساد النفوس، بل إنه تعدى هذه الدائرة إلى دائرة السلام والبناء والرخاء".

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وائل لطفي

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