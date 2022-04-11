4 طرق للتغلب على الجو المتقلب

يعتبر السؤال الأشهر هذه الأيام، هو متى يمكن أن تقوم الأمهات بتخفيف الملابس للأطفال أو التخفيف للجميع بشكل عام، وترجع الحيرة في عدم وجود إجابة حاسمة على هذا السؤال هو التقلب الكبير في درجات الحرارة، ففي أحيان ترتفع إلى 40 درجة ومرة أخرى تنخفض بشكل كبير، حتى أن هذا التضارب يكون في اليوم الواحد.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح للتغلب على الطقس المتقلب وهذا بحسب ما ورد في موقع "ndtv":

الالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية:

الأرصاد الجوية مهتمة دائما بإصدار المعلومات الخاصة بالطقس وما يترتب عليه من ارتداء للملابس سواء كانت ثقيله أو خفيفة.

استشارة طبيب الأطفال:

يتمثل تغير ملابس الأطفال هو العلامة الأكثر تأثيرا في ظل تغير الجو، لذلك من المهم أن نلجأ إلى الطبيب الخاص بالأطفال لسؤاله عن إمكانية تخفيف الملابس للأطفال، ذلك لأن لمل طفل خصوصية خاص، فإن كان هناك طفل من الممكن أن تسمح ظروفه الصحية بتخفيف الملابس، فهناك طفل آخر لا تسمح ظروفه بذلك، ومن ثم فإن استشارة الطبيب في هذه المسألة أمر هام، خاصة وأن تغيرات الجو غير موحدة على كافة البلاد والمناطق.

شرب الكثير من الماء:

تعمل الماء على الحماية من نزلات البرد الناتجة عن التعرض المفاجئ للطقس البارد؛ لذلك من المهم الحرص على تناول كميات كبيرة من المياه أثناء فترات النهار وقبل النزول من المنزل، بعدد أكواب بين 8 و12 كوب للكبار والصغار.

عدم تخفيف الملابس بشكل كامل:

أعلنت هيئة الأرصاد أنه يجب الانتظار حتى آخر شهر أبريل وبالتحديد فيما بعد الثالث والعشرين من أبريل، وبعدها يمكن أن يتجه الجميع إلى تخفيف الملابس لأن درجات الحرارة قبل ذلك التاريخ متغيرة وغير ثابتة ومن الممكن أن يؤدي التخفيف بشكل كامل إلى نزلات برد، تحديدا للأطفال الصغار المصابين بضعف المناعة.