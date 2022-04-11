انطلاق الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم بجامعة سوهاج

افتتحت جامعة سوهاج فعاليات الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم طلبة تحت شعار "رمضان يجمعنا"، التي تنظمها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية وبالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، حتى ١٨ من شهر رمضان الحالى على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة على أن الأنشطة الطلابية عامة والرياضية خاصةً لها أهمية كبيرة في بناء شخصية الطلاب وغرس قيم التعاون، الإخاء، الإخلاص، التنافس الشريف والروح الرياضية بينهم.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تشجع الطلاب على المشاركة في جميع الأنشطة الطلابية وتقديم الدعم الفني والمادي للطلاب والطالبات لتحفيزهم على المشاركة وصقل مواهبهم وقدراتهم.

وقال صبري إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أن عدد الفرق المشاركة ١٩ فريق بإجمالي ١٥٢ طالب، مقسمة على ٤ مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى فرق: التجارة، تكنولوجيا المعلومات، الألسن، حاسبات ومعلومات والآثار، أما المجموعة الثانية تضم كلا من: الهندسة، التربية، الطب البشري، المدن الجامعية والحقوق، وتضم المجموعة الثالثة: التربية الرياضية، الطب البيطري، الزراعة والآداب، وأخيرا المجموعة الرابعة التي تضم: الصيدلة، التمريض، العلوم، التربية النوعية وطلاب من أجل مصر.

وأضاف نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي أن الفرق ستلعب بعد دوري المجموعات ثلاثة أدوار هم: دور الثمانية، قبل النهائي والنهائي، على أن تبدأ المباريات الساعة التاسعة مساءاً.