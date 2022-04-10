الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مواطن يحرق زوجته في منشأة القناطر

إسعاف
إسعاف

شهدت منشأة القناطر في الجيزة، اليوم الأحد، واقعة مؤسفة، حيث أشعل عامل النار في زوجته، بسبب خلافات بينهما على بيعها الخضروات في السوق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بإصابة ربة منزل بحروق ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن زوج المصابة أشعل النار بها خلال بيعها الخضروات في السوق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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