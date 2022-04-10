«فاتن أمل حربي» الحلقة 9.. نيللي كريم تتلقى تهديدا من صاحبة الأموال التي أرسلتها إليها

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “فاتن أمل حربي” الذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم والتي تخوض به ماراثون مسلسلات شهر رمضان المبارك العديد من الأحداث الهامة.

وشهدت الحلقة جدالا واسعا بين عدد من رجال الدين والفقة حول الفتوى التي تقدمت بها “فاتن" التي تجسدها النجمة نيللي كريم حول وجود نص صريح في القرآن الكريم ينص على سقوط حضانة الأم لأولادها في حال زواجها الثاني، حيث يختلف رجال الدين حول هذا الأمر والذي كثرت فيه الأقاويل ورأي العلماء والدين خاصة وإنه ليس هناك ما ذكر في القرآن الكريم حول هذا الأمر.

وكانت في الحلقة السابقة منح أحد المجهولين “فاتن” مبلغ وقدره مليون و300 ألف جنيه ولم تكشف صاحبة الأموال عن هويتها والتي تتواصل مع "فاتن" من خلال هاتف محمول تركته لها في الشنطة التي تحتوي على الأموال للتواصل معها.

وأصرت "فاتن" على عدم التصرف في تلك الأموال إلا في حال معرفة صاحبتها والتي تواصلت معها عبر الهاتف المحمول ورفض الإفصاح مرة أخرى عن هويتها مما دفع نيللي كريم لإلقاء الهاتف المحمول في الشارع.

وفي نهاية الحلقة أرسلت صاحبة الأموال هاتف محمول جديد لـ"فاتن" في مقر عملها وهددتها بأنها في حال إلقاء هذا الهاتف مرة أخرة في الشارع سوف تلقى معه هي الأخرى في تهديد صريح بوجود خطر على حياتها.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم:

النجم شريف سلامة.

النجمة هالة صدقي.

الفنان محمد ثروت.

الفنان محمد الشرنوبي.

الفنان خالد سرحان.

الفنانة فادية عبدالغني.

الفنان محمد التاجي.

الفنانة يارا جبران.

الفنانة لمياء الأمير.

تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.

إخراج ماندو العدل.



