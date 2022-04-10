مطار الأقصر الدولي يستقبل رحلة جديدة من مدريد

استقبل مطار الأقصر الدولي، اليوم الأحد، رحلة جديدة قادمة من مدريد تابعة لشركة Smart Wing والتى كانت تحمل على متنها ١٨٩ راكبا في إطار جهود وزارة الطيران المستمرة لتنشيط السياحة.

وأكدت الشركة المصرية للمطارات أنه تم استقبال الطائرة بالجسر المائى، واستقبل فريق العلاقات العامة الركاب بالود والترحاب مع تقديم التسهيلات داخل صالة الوصول مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

ومن المقرر تسيير خطًا جويًا من العاصمة الإسبانية إلى مطار الأقصر بواقع رحلتين أسبوعيًا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وتطبق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.