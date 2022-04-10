فاتن أمل حربي الحلقة 9.. ابنة نيللي كريم تتخلى عن اسم والدها في ورقة الامتحان

يواصل مسلسل «فاتن أمل حربي» أحداثه، والتي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم والتي تشارك به المارثون الرمضاني الجاري 2022.

وفي الحلقة التاسعة من المسلسل قامت إدارة مدرسة النجمة نيللي كريم باستدعائها، بسبب انخفاض مستوى بناتها في الدراسة وذلك بسبب المشكلات التي تحدث بين «فاتن» التي تجسد دورها «نيللي كريم»، وبين طليقها «سيف» الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة.

وفاجئت معلمة «نادين» ابنة «فاتن» بأنها في قامت في الامتحان بكتابة اسمها في ورقة الامتحان بدون اسم والدها ولحقت اسمها باسم والدتها «فاتن أمل حربي» بدلا من «نادين سيف الدندراوي»، متأثره بعلاقة والدتها ووالدها والطلاق الذي حدث بينهما.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم: