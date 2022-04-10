الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فاتن أمل حربي الحلقة 9.. ابنة نيللي كريم تتخلى عن اسم والدها في ورقة الامتحان

نيللي كريم
نيللي كريم

يواصل مسلسل «فاتن أمل حربي» أحداثه، والتي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم والتي تشارك به المارثون الرمضاني الجاري 2022.

وفي الحلقة التاسعة من المسلسل قامت إدارة مدرسة النجمة نيللي كريم باستدعائها، بسبب انخفاض مستوى بناتها في الدراسة وذلك بسبب المشكلات التي تحدث بين «فاتن» التي تجسد دورها «نيللي كريم»، وبين طليقها «سيف» الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة.

وفاجئت معلمة «نادين» ابنة «فاتن» بأنها في قامت في الامتحان بكتابة اسمها في ورقة الامتحان بدون اسم والدها ولحقت اسمها باسم والدتها «فاتن أمل حربي» بدلا من «نادين سيف الدندراوي»، متأثره بعلاقة والدتها ووالدها والطلاق الذي حدث بينهما.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي 

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر. 

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم:

  • النجم شريف سلامة.
  • النجمة هالة صدقي.
  • الفنان محمد ثروت.
  • الفنان محمد الشرنوبي.
  • الفنان خالد سرحان.
  • الفنانة فادية عبدالغني.
  • الفنان محمد التاجي.
  • الفنانة يارا جبران.
  • الفنانة لمياء الأمير.
  • تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.
  • إخراج ماندو العدل.
الدراما التليفزيونية النجمة نيللي كريم مسلسل فاتن امل حربي مسلسل فاتن مسلسل “فاتن أمل حربي” “فاتن أمل حربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 12 في تصادم 10 سيارات وقت الإفطار بالجيزة

مصدر أمني ينفي اختفاء المواطن أيمن هدهود قسريًا ويكشف مكانه

بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

الاختيار 3 الحلقة 9.. حوار «كاشف» بين السيسي وابنته: الصوم والصلاة مش حكر على الإخوان

الاختيار 3 الحلقة 9.. «الغراب» كلمة السر فى أضخم صفقة سلاح إخوانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب

للاشتباه بتنفيذ هجوم: مقتل فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل