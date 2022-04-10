«دايمًا عامر» الحلقة 9| محمد ثروت في مأزق بسبب سخريته من أحد الطلاب

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل"دايمًا عامر" تعرض الفنان محمد ثروت، الذي يجسد شخصية مدرس الرياضيات "مستر فايز" لمأزق كبير.

تفاصسيل الأزمة بدأت من داخل الفصل الدراسي وخلال شرح “مستر فايز” لمادته، يذهب إلى أحد التلاميذ ويسأله إلا أن الطالب يجيب إجابة خاطئة نتيجة ضعف نظره، فيسخر منه المدرس.

ويحاول صنّاع وكتّاب مسلسل "دايما عامر" على التركيز على أهم القضايا التي يمر بها الطلاب خلال فترة دراستهم، وكيفية تعامل المدرسين معهم، ورد الفعل عليهم من قِبل المدرسين إبان الحديث عن مرض بعينه كما حدث في حلقة اليوم.

الحلقة الماضية من مسلسل دايما عامر

مستر عامر عبد الرزاق والذي يجسد دوره الفنان مصطفى شعبان، بدأ في الحلقة الماضية من مسلسل دايما عامر، أولى مهام عمله كمشرف اجتماعي في مدرسة الرؤية، حيث التقى ولي أمر الطالب فريد والذي تم استدعائه بسبب مشكلة تورط فيها ولكن اكتشف أنه ليس والده وأن الطلاب حاول الخروج من الأزمة بتأجير شخص يحل محل والده.

وقام مستر عامر بعد كشف ولي الأمر المزيف بتسجيل مقطع فيديو له أكد أنه كومبارس بالسينما ويقوم الطلاب بالاستعانة به، لتجسيد دور ولي أمرهم مقابل مبلغ مالي.

مسلسل «دايمًا عامر»

مسلسل «دايمًا عامر» يتناول العمل مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.