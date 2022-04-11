إسلام طارق يكشف تفاصيل دوره في فيلم "العنكبوت" ويواصل تصوير suits بالعربي

يشارك الفنان الشاب إسلام طارق في فيلم «العنكبوت» للفنان أحمد السقا، الذي يشهد أحداث أكشن مختلفة.



وكشف إسلام طارق عن تفاصيل دوره في الفيلم، مؤكدا أنه سيؤدي دور أحد أفراد المافيا الذين يطاردون الفنان أحمد السقا، بسبب أعمال شقيقه الفنان ظافر العابدين، لتدور بعدها العديد من الحروب والصراعات بين السقا ورجال المافيا.

وتابع أن الفيلم يتميز بالإثارة والأكشن، وبه العديد من الأحداث والحركة التي تشوّق المشاهدين حتى النهاية، معربا عن ثقته في أن ينال دوره القصير بالفيلم على إعجاب الجماهير وأن يكون انطلاقة قوية له بالسينما.

وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

ومن المقرر أن يشارك العنكبوت في سباق موسم عيد الفطر السينمائي المقبل.

والفيلم من بطولة أحمد السقا ومني زكي وريم مصطفى وظافر العابدين ومحمد ممدوح ومن إخراج أحمد نادر جلال.

وأشار اسلام طارق انه يواصل حاليا تصوير دوره في مسلسل Suits بالعربي امام النجم أسر ياسين وأحمد داود حيث يجسد دور احد اعضاء فريق مكتب المسيري يدعي طايل ويعمل مع مستر قدري.

مسلسل Suits بالعربي

ويشارك أحمد داود وآسر ياسين بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد شاهين وتارا عماد، والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

وسبق أن شارك الفنان الشاب اسلام طارق في العديد من الأعمال الفنية، آخرها مشاركته في الفيلم القصير ليلة زفاف.

