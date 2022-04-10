200 غرزة بالوجه.. صبى يدفع ضريبة اتهام والده بسرقة جيرانه فى السلام

اعتدى 5 أشخاص على طفل يبلغ من العمر 17 عامًا في منطقة السلام، بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء، بسبب خلافات مع والده، وأحدثوا به إصابات وجروح استدعت التدخل بـ 200 غرزة لعلاجها، بسبب اتهام والد المجني عليه بسرقة جيرانه، وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

قالت «ضحى» والدة المجني عليه: «تلقيت اتصالا من ابني أول أيام رمضان وهو يصرخ قائلا أبويا سرق بوتاجاز وحلة من جيرانا وهيموتوني».

وعلى الفور ذهبت إلى المنزل وفوجئت أن جيرانها بالمنطقة يعتدون على ابنها وحاولت إنقاذه وسألت الجيران عن سبب ضربهم لابنها، وكان السبب أن والده الذي تم انفصالها عنه منذ عام قام بسرقة حلة وبوتاجاز من منزل المتهمين وفر هاربًا، على إثرها قام المتهمون بالتربص لابنها للانتقام منه.

وحررت والدة المجني عليه محضرًا بالواقعة وحمل رقم 7930 جنح السلام أول، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين.

تفاصيل الواقعة:

بدأت التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال عمر محمود يبلغ من العمر 17 عامًا، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح طعنية متفرقة بالجسم والوجه، وبالانتقال والفحص تبين أن 5 أشخاص اعتدوا بالضرب بالأسلحة البيضاء والعصا الخشبية وأحدثوا به إصابات وجروح استدعت عمل أكثر من 200 غرزة لعلاجها، بسبب خلافات مع والد الطفل منذ عام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة المستخدم في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.