الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عقب تقديمها دور الأم.. ردود أفعال إيجابية لمادلين طبر فى «ملف سرى»

مادلين طبر
مادلين طبر

حظيت الفنانة مادلين طبر على الكثير من الإشادة الجماهيرية والنقدية بعد مشاهدها في الحلقات الأولى من مسلسل "ملف سري" مع الفنان هاني سلامة.

وظهرت مادلين وهي تعمل على تقوية عزم هاني سلامة بعد رفضه رشوة كبرى لتواصل بهذا مادلين إثارة ردود الأفعال الإيجابية وخصوصا في المشاهد التي جمعتها بالنجمين هاني سلامة ونضال الشافعي والتي تلعب دور أمهما في أداء واقعي وحميمي.

وتلعب مادلين في مسلسل "ملف سري" دور رئيسة تحرير جريدة في  زمن الإخوان 2013، وهي فترة مليئة بالتحديات والتهديد لكل صاحب رأي معارض لهم.

تم تصوير مشاهدها في مكتبها في دار الهلال العريقة وتحقق حلمها بدخول هذه المؤسسة العريقة، خاصة وأنها درست وتخصصت  صحافة ومارست العمل الصحفي أثناء سنوات الدراسة.

تلعب مادلين في المسلسل دور الهام النجار وهي أم لقاضي شريف يلعبه هاني سلامة، بينما ابنها الأكبر فهو محامٍ بارع ويلعب دوره  نضال الشافعي.

 والمسلسل، كما صرح المنتج ريمون مقار، يؤكد في رسالته على وحدة وتماسك الشعب المصري وقت الشدائد، ومجابهة أي أخطار تهدد أمن واستقرار مصر، والكاتب محمود حجاج أكد أن هذه الرسائل النبيلة تقدم في إطار من التشويق والأكشن وأيضًا الرومانسية من إخراج متمكن لحسن البلاسي القادم  بقوة من الحلقة الأولى.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرية، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

"ملف سري" من بطولة "هاني سلامة، عائشة بن أحمد، إدوارد، مادلين طبر، نضال الشافعي، كارولين عزمي، وضيوف شرف ونجوم كثيرين، قصة وسيناريو محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز".

 

مادلين طبر محمد محمود عائشة بن أحمد المؤسسة العريقة الفنانة مادلين طبر

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