الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

صلاة التراويح بمسجد
صلاة التراويح بمسجد الحسين

صلاة التراويح بمسجد الحسين

صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين
صلاة التراويح بمسجد الحسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

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صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

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