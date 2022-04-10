الآلاف يشاركون فى مسيرة أحد الشعانين التقليديّة بالقدس

شارك آلاف المسيحيين، مساء الأحد، في مسيرة أحد الشعانين التقليديّة بمدينة القدس والتي سبقها قداس احتفالي في الصباح ترأسه بطريرك القدس للاتين ورئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك في الأرض المقدسة بييرباتيستا بيتسابالا، في كنيسة القيامة بالبلدة القديمة.

انطلقت المسيرة من كنيسة بيت فاجي بجبل الطور بالقدس باتجاه باب الأسباط، وتوقفت في محيط كنيسة الدمعة وهناك ألقى البطريرك بيتسابالا كلمة روحيّة بأحد الشعانين، ومن ثم توجهت المسيرة إلى باب الأسباط تتقدمها فرق كشفية على نطاق ضيق.

قال الأب خالد قموه من كهنة البطريركية اللاتينية، لوكالة الأنباء الفلسطينية:"انطلاقًا من هذا المكان الذي انطلق منه المسيح، وصولاً إلى القدس، وتحديدًا إلى دير القديسة حنا، هذه الدورة الاعتيادية التي بدأها السيد المسيح في حياته في هذه المدينة، اليوم نستذكر بأن الأخوّة والإنسانيّة التي تجمعنا هي الرسالة الأسمى، التي تطغى على كل شقاق وكل تفرقة، ورغم الألم والصعوبات التي نحياها، تذكرنا دورة اليوم بأننا جميعًا مدعوون الى مدينة القدس مدينة اللقاء والمحبة".

وقام على تنظيم المسيرة البطريركيّة اللاتينيّة في القدس، بالتعاون مع كشافة كاثوليك العرب والأمانة العامة للشبيبة المسيحية في فلسطين "شبيبة موطن يسوع". وحمل المشاركون سعف النخيل رمزًا لاستقبال السيد المسيح كمنتصر عند دخوله القدس، ورددوا التراتيل الخاصة بهذا العيد الذي الذي يسبق الاحتفال بعيد قيامة السيد المسيح من بين الأموات. واختتمت الدورة بصلاة في ساحة دير القديسة حنة، انطلقت بعدها الفرق الكشفية من أمام الدير وجابت شوارع القدس وصولًا إلى الباب الجديد.

وقال قائد كشافة الكاثوليك العرب: "دعونا أكثر من خمس وعشرين فرقة كشافة من المحافظات الفلسطينية للمشاركة في هذه المناسبة".

وتحتفل الكنائس الغربية بأسبوع الآلام، خلال الأسبوع الجاري وبعيد القيامة الأحد المقبل.