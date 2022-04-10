الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الطفلة فيروز عبدالله «نادين»: أجمع بين «المذاكرة» والتمثيل

الطفلة فيروز عبدالله
الطفلة فيروز عبدالله

كشفت الطفلة فيروز عبدالله، التى جسدت شخصية «نادين»، ابنة البطلة فى مسلسل «فاتن أمل حربى» عن أنها رفضت المشاركة فى مشهد غرقها، وشاركت الطفلة الثانية «ريتال» بدلًا منها، وحرص المخرج على ألا يظهر ملامحها، وظهرت البطلة نيللى كريم تنادى «نادين.. نادين». 

وقالت «فيروز» إنها تتمنى المشاركة فى مسلسلات أخرى، وإعلانات أيضًا، مؤكدة أنها كرهت والدها خلال أحداث العمل، لأنه يضرب أمها. 

 

■ مَن الذى رشحكِ للمشاركة فى المسلسل؟

- شاركت فى المسابقة التى جرى الإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعى، ونجحت فى الاختبارات، واخترت تجسيد شخصية «نادين»، لأننى شعرت بأن شخصية «يارا» لا تناسبنى.

■ كيف كان شعورك حينما التقيتِ الفنانة نيللى كريم؟

- شعرت بسعادة كبيرة، وأخبرتنى بأننى سأكون ابنتها خلال المسلسل، وبدأنا فى تحضيرات العمل، وأصبحت صديقتى، وأحببت العمل معها وكنت متحمسة لبدء التصوير.

■ وماذا عن ردود أفعال زملائك فى المدرسة حول المسلسل؟

- قال زملائى إنهم فخورون بى، وطلبت منى صديقتى أن أساعدها لتصبح ممثلة، وقلت لها إننى سأطلب من صناع أى مسلسل جديد أشارك به أن يستعينوا بها.

أصدقائى تمنوا لى التوفيق والنجاح.. وهنأونى بسبب نجاح المسلسل خلال الموسم الرمضانى.

■ حينما شاهدتِ بوستر المسلسل لأول مرة.. كيف كان شعورك؟

- فرحت جدًا.. وأتمنى أن أشارك فى مسلسلات أخرى وإعلانات أيضًا.

■ هل كان التمثيل صعبًا؟

- نعم.. التمثيل يحتاج إلى تدريبات كثيرة.. لكنه جميل.

■ ما رأيك فى قصة العمل؟

- كنت فى البداية أحب بابا «سيف الدندراوى»، ثم كرهته، بسبب تصرفاته القاسية مع ماما تونة «نيللى كريم».

■ هل ساعدك أحد فى حفظ الشخصية؟

- نعم، خصص المخرج لنا شخصًا ليتولى مسئولية تحفيظنا الحوار الدرامى.

■ ما المشهد الأصعب؟

- كان هناك مشهد غرق لم أستطع المشاركة به، وشاركت «ريتال» بدلًا منى، ولم تظهر ملامحها ليعتقد المشاهد أننى أنا التى تغرق.. وصرخت ماما تونة «نادين نادين». 

■ هل يؤثر التمثيل على الدراسة؟

- لا.. أنا أحاول أن أجمع بين التمثيل والمذاكرة.

■ ما حلمك؟

- أحلم بأن ينال المسلسل إعجاب الناس، وأن أشارك فى مسلسلات أخرى.. أنا بعرف أعمل حاجات كتير.

■ مَن نجمك المفضل؟

- أنا أحب «طنط روبى»، لأنها عسولة.

■ ما أفضل شىء تحبين فعله فى رمضان؟

- أحب مساعدة أمى فى صناعة كعك العيد.

■ هل لديكِ هوايات غير التمثيل؟

- نعم.. أحب أن أتعلم الطبخ.

■ ما أصعب شىء خلال التصوير؟

- الاستيقاظ مبكرًا.. كنت أصل إلى اللوكيشن فى الساعة السادسة صباحًا، وهذا يعنى الاستيقاظ قبل ذلك بفترة.

والد فيروز: أداء ابنتى مبهر وسأساعدها على تنمية الموهبة

قال والد الطفلة، لـ«الدستور»، إنه فوجئ بأداء ابنته هو وبقية الأسرة وكذلك أصدقاؤها فى المدرسة والمدرسون أيضًا، مشيرًا إلى أن «الأداء كان مبهرًا».

وأضاف الأب: «سأساعدها على تنمية موهبتها، هى وأختها (جنا ١٢ عامًا) وأخاها (محمد ١٠ أعوام)»، لافتًا إلى أنه كان يشعر بالقلق فى البداية من ألا تنجح ابنته فى التوفيق بين المذاكرة والتمثيل، لكنها كانت على قدر المسئولية.

وتابع: «والدتها ساعدتها على تنظيم وقتها، والآن علاقة ابنتى قوية بالمخرج ماندو العدل، وأحضرت له فانوسًا هدية».

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