ريتال ظاظا «يارا»: بحلم أكون نجمة مشهورة زى «طنط» نيللى كريم ودنيا سمير غانم (حوار)

نجحت الطفلة ريتال ظاظا فى لفت الأنظار إليها بعد أن ظهرت فى دور «يارا»، ابنة بطلة مسلسل «فاتن أمل حربى»، النجمة نيللى كريم، حيث أكدت رغبتها فى تكرار تجربة التمثيل، وتحقيق حلمها فى أن تصبح نجمة مشهورة مثل نيللى كريم ودنيا سمير غانم.

■ مَن رشحك للدور؟

- والدتي تعرف مدى حبى للتمثيل لذلك لم تتردد فى إرسال بياناتى للجهة التى أعلنت عن طلب أطفال للمشاركة فى المسلسل مع الفنانة نيللى كريم.

وبعد فترة أرسلت الجهة المعلنة مشهدًا مكتوبًا لوالدتى وطلبت منى حفظ الحوار وأداء المشهد وتصويره وإرسال مقطع فيديو للأداء، وبالفعل أرسلت المشهد ووقع الاختيار علىّ.

■ بماذا شعرت حين وقفتِ لأول مرة أمام الفنانة نيللى كريم؟

- كنت سعيدة للغاية، وبدأنا تصويرًا تجريبيًا لأحد المشاهد، واندمجنا معًا سريعًا، وكانت ودودة للغاية وشعرت بأنها والدتى بالفعل.

■ ما انطباع أصدقائك فى المدرسة بعد أن شاهدوكِ من خلال الفيديوهات الترويجية؟

- أصدقائى أخبرونى بأنهم سعداء جدًا بمشاركتى فى المسلسل، وكذلك أساتذتى، وكنت سعيدة جدًا أنا وفيروز بظهورنا فى الملصقات الدعائية الخاصة بالعمل بجوار الفنان شريف سلامة والفنانة نيللى كريم، من خلال مسلسل ينتظر الجمهور عرضه ويتابعه بحرص شديد.

■ بعد نجاحك فى أول تجربة حقيقية لك، هل تفكرين فى تكرار الأمر؟

- التجربة ممتعة، لكن اكتشفت أن التمثيل متعب، وبالفعل سأسعى للحصول على أدوار أخرى من خلال أعمال جديدة مع نجوم آخرين، فأنا أحلم أن أصبح نجمة مشهورة مثل «طنط» نيللى كريم ودنيا سمير غانم.

■ كيف شرح لكِ المخرج دورك؟.. ومن ساعدك على حفظ الحوار قبل التصوير؟

- أخبرنى المخرج بأن الفنان شريف سلامة يلعب دور والدى، باِسم سيف الدندراوى، وهو شخص سيئ وعنيف ويعامل والدتى «نيللى كريم» بشكل سيئ، ولذلك انفصلت عنه، وعقب الانفصال سيسعى والدى لحرمان والدتى من رؤيتى أنا وشقيقتى فيروز.

■ هل تأثر تحصيلك الدراسى بالتمثيل؟.. وأين قضيتِ أول يوم رمضان؟

- أحاول أن أستغل الفواصل بين تصوير المشاهد لاستذكار دروسى بمساعدة والدتى، وأضاعف مجهودى فى أيام الإجازات، وأنا قضيت أول أيام رمضان عند جدتى حيث أعدت لنا إفطارًا شهيًا.

■ ما مواهبك الأخرى إضافة للتمثيل؟

- أحب الرسم وتصميم الأزياء، وأمارس هوايتى مع عرائسى، حيث أصمم لها الأزياء وأصورها وأغيّر لها تسريحة الشعر.

والد ريتال: التزمت بالتصوير.. وقاومت النوم ٢٢ ساعة متواصلة

قال والد الطفلة ريتال إن ابنته سعيدة بردود الأفعال الإيجابية التى تلقتها على دورها فى المسلسل خاصة بعد الحلقة الخامسة.

وأضاف، لـ«الدستور»: «ريتال أصبحت مشهورة، وتتلقى رسائل التشجيع من الجميع، لدرجة أصابت شقيقها شريف، ٦ سنوات، بالغيرة، وجعلته يطلب منى أن يمثل أسوة بأخته، خاصة بعد أن زارها فى موقع التصوير أكثر من مرة وكوّن صداقة مع فيروز وجميع العاملين بالمسلسل».

ولفت إلى أن «تجربة التمثيل، التى بدأت فى شهر ديسمبر من العام الماضى ومستمرة إلى وقتنا الحالى، أسهمت فى نضوج وعى ريتال، بعد أن التزمت بالحضور فى ٥٠ يوم تصوير».

واختتم: «ريتال ستصبح نجمة كبيرة لأن لديها الإصرار على ذلك، حيث تبدى التزامًا كبيرًا بتعليمات المخرج، وتقاوم الشعور بالتعب والإرهاق، لدرجة أنها بقيت مستيقظة لمدة ٢٢ ساعة فى إحدى المرات بسبب ظروف التصوير».