أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، التشغيل الفعلي لأول وحدة فرم وتعقيم النفايات الطبية الخطرة بمستشفى مبرة المحلة، عقب نجاح التشغيل التجريبي، لافتًا أن الوحدة هي الأولى من نوعها بمستشفيات التأمين الصحي بالغربية.

وأوضح "جلال"، يعد الجهاز صديقًا للبيئة ويعمل بتكنولوجيا خاصة لا تتضمن تقنية حرق النفايات، ويقوم الجهاز بفرم ثم تعقيم نفايات المستشفيات التي تحمل درجة عالية من الخطورة في نقل العدوى والتلوث، وتتم في نفس الموقع دون انبعاث مواد ضارة إلى المحيط الخارجي، وقد تم تشغيله بعد الحصول على الموافقة البيئية طبقًا لمعايير وزارة البيئة.